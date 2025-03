L’infortunio e l’uscita spiazzante da Amici 24 hanno portato Dandy a non arrendersi. La sua intenzione è quella di riprovarci: “Voglio tornare il prossimo anno”, ha dichiarato in un’intervista.

Dandy come sta dopo l’infortunio

L’uscita di Dandy dalla scuola di Amici 24 a pochi giorni dal Serale ha lasciato tutti senza parole, come rivelato a Fanpage.it. Il ballerino di Deborah Lettieri purtroppo ha dovuto fare ritorno a casa a causa di un brutto infortunio e sui social è stato invaso dall’affetto dei fan e dei suoi compagni.

Oggi Dandy di Amici 24 sta bene, ma si è trattato di un infortunio piuttosto serio (di cui non ha voluto far parola), che non gli ha permesso di continuare il suo percorso: “Non è stata una cosa improvvisa, mi ero già fatto male in puntata ed era già stato detto, come era successo anche a Daniele”.

Sul post pubblicato dopo il ritiro si legge “Ci vediamo presto”, quasi come se fosse una speranza di tornare quanto prima a lavorare e ballare.

Ma Dandy dopo Amici 24 tornerà nuovamente nella scuola il prossimo anno? Questa possibilità è stata data ad Alessio da parte del suo insegnante Emanuel Lo, ma a quanto pare anche lui sembra intenzionato a non lasciarsi sfuggire questa opportunità.

Al sito citato ha ammesso che gli è rimasto l’amaro in bocca. Non vedeva l’ora di iniziare la parte più bella con il Serale di Amici 24. Prima di andare via ha avuto un confronto con la sua insegnante Deborah Lettieri, momento non andato in onda, e anche lei si è detta dispiaciuta.

E con Maria De Filippi ha avuto modo di parlare? Ecco cosa ha risposto Dandy: “Sì, ci ho parlato, mi ha detto di riprendermi e di guarire al più presto e naturalmente era dispiaciuta anche lei”.

“Voglio tornare il prossimo anno”, ha detto l’ex allievo

A questo punto Fanpage.it ha voluto sapere da Dandy di Amici 24 cosa farebbe se gli concedessero la possibilità di tornare il prossimo anno.

Lui ha fatto sapere che direbbe subito di ‘sì’, per poi aggiungere:

“Non riesco ad accettare il fatto di aver finito un percorso così lungo senza nemmeno l’occasione di ballare sul palco del Serale. Anche se la salute viene prima, non riesco a darmi pace, è un punto fisso”.

Dandy ha concluso sostenendo di volere la sua rivincita: “Non posso accantonare questa esperienza così”, ha dichiarato ai microfoni di Fanpage.it. Noi gli auguriamo una pronta ripresa e magari, chissà, tornare il prossimo anno dopo l’esperienza poco fortunata ad Amici 24.