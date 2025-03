Stasera a Ne vedremo delle belle Valeria Marini ha reso reale il duello tra dive e ha voluto subito la rivincita, sfidando Pamela Prati. Quando però si è esibita qualcosa è andato storto! Scopriamo cosa è successo e chi ha vinto.

Ne vedremo delle belle

La scorsa puntata di Ne vedremo delle belle si è conclusa con un po’ di amaro in bocca per Valeria Marini. La showgirl di origini sarde non ha ben digerito il settimo posto e la vittoria di Pamela Prati. Di seguito ne è scaturito un lungo polverone che ha fatto parlare tutta la settimana e si è poi trasformato nella sfida di questa sera su Rai 1.

Questa era Valeria Marini è tornata farsi sentire. Ha spiegato le sue ragioni per aver disertato le prove e aver lasciato la chat di WhatsApp. Non stava bene, aveva una forte emicrania e tutto sembrava infastidirla:

“Esco da mesi tosti dove volevo mollare tutto. Per me in questo spettacolo è essere in una sorta di rivincita. Sono severa verso me stessa. Quando mi accorgo che non ho fatto il massimo… poi ho reazioni esagerate, quasi infantili. Da una parte è la mia salvezza. Delle cose mie mi hanno dato fastidio. Mi rendo conto che magari delle cose è meglio non dirle”, ha detto in una clip.

Ma torniamo alla puntata. Quando Valeria Marini è scesa in pista ha deciso di sfidare Pamela Prati, come aveva già promesso. Ma qualcosa è andato storto. Questo perché la prova in questione prevedeva di continuare a cantare anche senza base. Ma cosa è accaduto? Valeria fin da subito non ha nascosto difficoltà, dicendo di averla provata solo una volta. Si è subito interrotta e ha dovuto ricominciare da capo.

Poco dopo è stato il turno di Pamela Prati, che invece è stata molto più sciolta e ha portato a casa la vittoria finale! Sebbene tutti abbiano apprezzato l’impegno di Valeria Marini, non c’è stato niente da fare.

Oltre il danno anche la beffa per Valeria Marini, che esce sconfitta da questa prova. I voti sia delle sue compagne che della giuria sono quasi andati tutti a Pamela Prati.