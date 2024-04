NEWS

Andrea Sanna | 11 Aprile 2024

Ha recitato in film e serie TV di successo, facciamo meglio la conoscenza di chi è Francesco Benigno: età, moglie, figli e Instagram

Nella vita è attore, ma anche regista e cantante. Scopriamo insieme chi è Francesco Benigno, stimato e molto apprezzato dal pubblico. Dalla sua età alla vita privata con moglie e figli per passare alla carriera e i film e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Francesco Benigno

Nome e Cognome: Francesco Benigno

Data di nascita: 4 ottobre 1967

Luogo di nascita: Palermo

Età: 56 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: attore, regista e cantante

Moglie: Francesco è sposato con Valentina

Figli: Francesco ha tre figli Manuel, Giuseppe e Giovanni Roderico Tiago

Tatuaggi: Francesco non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @francescobenigno_ufficiale

Francesco Benigno età e biografia

Cosa sappiamo della biografia di Francesco Benigno? Quanti anni ha? L’attore è nato a Palermo il 4 ottobre 1967 e la sua età oggi è di 56 anni. È del segno zodiacale della Bilancia. Non conosciamo invece qual è la sua altezza e peso.

Dodicesimo di tredici figli, Francesco Benigno ha abbandonato presto la scuola per poter lavorare insieme al padre al mercato ortofrutticolo di Palermo.

Poi però è arrivato il successo con tanti film che l’hanno visto protagonista e oggi è un attore, regista (e anche cantante) molto apprezzato dal pubblico.

Vita privata

Per quanto riguarda la storia e la vita privata di Francesco Benigno sappiamo se ha una moglie e dei figli? L’attore dopo sette anni di fidanzamento, il 24 giugno 2021 si è sposato con l’attrice Valentina Magazzù. Insieme hanno tre figli: Manuel e Giuseppe da due precedenti relazioni, e Giovanni Roderico Tiago, avuto con Valentina e nato il 23 agosto del 2023.

Francesco e Valentina si sono conosciuti durante i casting di produzioni a cui lui ha lavorato, come svelato a Vieni da me da Caterina Balivo. Hanno anche avuto modo di lavorare insieme in passato.

Dove seguire Francesco Benigno: Instagram e social

Su Facebook e Instagram sono presenti le pagine ufficiali di Francesco Benigno su cui è possibile seguirlo e restare sempre aggiornati circa i suoi impegni lavorativi. L’attore posta tanto di sé, dei progetti che lo vedono protagonista così come della sua famiglia e amici.

Carriera

Spazio lo dedichiamo, ovviamente, alla carriera di Francesco Benigno. L’attore ha incontrato la recitazione in maniera del tutto casuale quando fu scelto per il provino del film Mery per sempre del 1989, perché aveva accompagnato un amico.

Poi da lì, pian piano è arrivato anche il secondo film. Nei panni di Natale ha recitato nella pellicola Ragazzi fuori nel 1990. Successivamente sono arrivati tutti gli altri che hanno consacrato definitivamente Francesco Benigno nel mondo del cinema.

Nei panni di regista nel 2008 ha vinto il Grifone d’argento (sezione Trouble gaze) al Giffoni Film Festival per il miglior cortometraggio realizzato. Nel 2014 ha anche avuto modo di partecipare ad Avanti un altro! di Paolo Bonolis. Ma qui ecco alcune altre tappe fondamentali della sua carriera….

Film

Come detto Francesco Benigno ha esordito al cinema nel film Mery per sempre del 1989 e da lì pian piano si è fatto largo in altri importantissimi progetti. Si va al 1990 con Ragazzi fuori, per passare al 1991 con Caldo soffocante e Vacanze di Natale ’91. A seguire citiamo nel 1992 Anni 90 (e la parte 2 nel 1993), Ultimo respiro e Un sogno perso.

In seguito lo abbiamo visto in Miracolo italiano nel 1994, così come un anno dopo in Palermo Milano – Solo andata. Risalgono invece al 1998 La stanza dello scirocco e Crimine contro crimine. Negli anni 2000 invece Arresti domiciliari, poi sette anni più tardi Tutte le donne della mia vita (2007) e Roma nuda nel 2012. Poi L’ora legale con Ficarra e Picone nel 2017. Infine Il colore del dolore sotto la sua stessa regia nel 2020.

Non solo cinema, ma anche tanta TV. Francesco Benigno ha recitato in talmente tanti film e serie di successo che citarle tutte sarebbe impossibile. Pensiamo però a La piovra 7, ma anche Un posto al sole, così come tutte le serie TV su Ultimo, poi La squadra e Don Matteo. Tra i più recenti segnaliamo, sotto la regia di Ricky Tognazzi, la miniserie Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo nel 2016 e La vita promessa nel 2018.

Cosa fa oggi Francesco Benigno? L’attore è sempre a lavoro. Spesso si è vociferato di un suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, ma non c’è mai stata possibilità. Nel 2024, invece, è previsto il suo arrivo a L’Isola dei Famosi.

Album e canzoni

In carriera Francesco Benigno è anche cantante. Dal 1991 infatti ha pubblicato 6 album. Ecco quali: Io ragazzo fuori – (1991); Io = Voi – (1993); Per sempre – (1997); Con il cuore in mano – (2002); Nel cammino della vita – (2004) e nel 2005 la canzone Abbronzata.

Per chi non lo sapesse, Francesco Benigno è stato protagonista anche di alcuni videoclip musicali. Segnaliamo Chiama piano di Pierangelo Bertoli e Fabio Concato del 1990, ma anche Evviva la musica di Alessandro Greco (anno 1994), per passare poi a Pensa di Fabrizio Moro nel 2007 e 10 anni più tardi Senza pagare di J-Ax e Fedez feat. T-Pain.

Negli anni poi Francesco Benigno ha anche lavorato a teatro, per alcuni cortometraggi e web series e ha vinto importanti riconoscimenti.

La Fattoria

Nel 2005 Francesco Benigno ha preso parte alla seconda edizione del reality show La fattoria, in quel periodo condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Il suo percorso si è concluso dopo 4 puntate.

Francesco Benigno a L’Isola dei Famosi

Che fine ha fatto Francesco Benigno? È la domanda che evidentemente tanti utenti si sono posti. Ebbene nel 2024 ad attenderlo una nuova ed entusiasmante avventura, chiamata Isola dei Famosi.

Dopo tanti rumor sul suo conto, l’attore ha confermato sui social la sua partecipazione nel reality show di Canale 5, condotto da Vladimir Luxuria. Tra gli opinionisti ricordiamo Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre inviata in Honduras è Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

In questo paragrafo scopriamo insieme chi sono tutti i concorrenti di questa edizione del 2024 de L’Isola dei Famosi. Ecco i protagonisti a partire dall’elenco delle donne:

Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio, Greta Zuccarello, Khady Gueye, Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi, Valentina Vezzali e Selen.

Mentre invece tra gli uomini citiamo nell’ordine: Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Samuel Peron.

Vedremo come si evolverà il loro percorso e chi sarà il vincitore di questa edizione.

Il percorso di Francesco Benigno a L’Isola dei Famosi

A differenza degli altri naufraghi, l’ingresso di Francesco Benigno a L’Isola dei Famosi avviene in corsa, nel corso della seconda puntata. Come se la caverà i questo suo percorso?

1° settimana: Durante la puntata dell’11 aprile è previsto l’ingresso di Francesco. (IN AGGIORNAMENTO)