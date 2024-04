NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Stasera nuovo verdetto a L’Isola dei Famosi. Ma chi sarà stavolta il naufrago più votato? Andiamo a scoprire cosa ci dicono i sondaggi.

I sondaggi su L’Isola dei Famosi

Grande attesa per la nuova puntata de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda su Canale 5 questa sera. Poche ore fa infatti, come abbiamo visto, Francesco Benigno è stato escluso dal reality show e sul web si sta molto parlando di quello che sarebbe accaduto in realtà in Honduras. L’attore infatti è già intervenuto sui social e ha dato la sua versione dei fatti, che pare essere totalmente differente da quella della produzione. Nel mentre il televoto settimanale, al quale partecipava anche lo stesso Benigno, è stato momentaneamente annullato, per poi venire riaperto dopo poco senza Francesco. A scontarsi in nomination dunque troviamo: Artur Dainese, Joe Bastianich, Peppe Di Napoli e Daniele Radini Tedeschi. Ma chi la farà franca e chi finirà al televoto per l’eliminazione della prossima settimana?

Anche stavolta noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il naufrago che vorreste salvare. A risultare il meno votato è Daniele Radini Tedeschi, che ottiene il 7% dei voti. A seguire troviamo Peppe Di Napoli con l’11% dei voti, Artur Dainese con il 29% dei voti e Joe Bastianich, risultato essere il più amato e il più votato con il 53% dei voti.

Ovviamente vi ricordiamo come sempre che le cose potrebbero anche andare in modo diverso. Il televoto infatti verrà chiuso solo nel corso della diretta di questa sera e per allora tutto potrebbe cambiare. Non è detto dunque che sia proprio il Joe il più votato de L’Isola dei Famosi.

Ma cosa accadrà dunque e chi si salverà dalla nomination? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre su Canale 5, alle 21.30.