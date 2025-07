Il live di Tony Effe a quanto pare ha visto accadere di tutto! Dopo aver perso i pantaloni durante l’esibizione, a un certo punto qualcuno gli ha tirato del pane sul palco. La reazione del rapper non è tardata di certo ad arrivare. Ecco cosa ha detto.

A Tony Effe lanciano del pane sul palco

Al Circo Massimo ieri sera per l’atteso concerto di Tony Effe è accaduto davvero di tutto, a quanto pare (bestemmia compresa). Non solo il rapper ha perso i pantaloni durante l’esibizione restando in mutande, ma si è reso protagonista anche di un altro singolare episodio, stavolta però non per ‘colpa sua’.

Mentre cantava, Tony Effe è stato sorpreso dal pubblico che gli ha lanciato del pane sul palco. Un gesto piuttosto discutibile, che ha trovato la pronta reazione da parte del rapper. Il cantante di Damme ‘na mano, infatti, ha redarguito coloro che si sono permessi di compiere quest’azione.

Tony Effe infatti si è fermato per qualche istante, ponendo così l’attenzione sull’accaduto. Non aveva alcuna intenzione evidentemente che potesse passare inosservato e ha così preso la parola, rivolgendosi a chi ha assunto questo comportamento.

“Chi è che tira il pane oh? Il cibo non si tira! Chi è stato? Sei stato tu? No, il cibo non si tira eh. Peccatore, andrai all’inferno”, ha detto Tony Effe prima di posare il pezzo di pane in questione a bordo del palco.

Tra i presenti c’è stato un po’ di brusio e, anche in questo caso, il video in pochi istanti è diventato virale sui social, provocando diverse reazioni. Se c’è chi ha apprezzato il gesto di Tony Effe di ‘sgridare’ il fan in questione, altri hanno invece sollevato delle critiche contro il rapper romano. Qualcuno infatti l’ha trovato poco sincero e fuori luogo. Ad ogni modo il rapper ha comunque preferito dire la sua e non passarci sopra.