L’ultima trovata di Neymar è una spesa… FOLLE! L’attaccante del Santos ha acquistato una replica della Batmobile per circa 1,3 milioni di euro. L’auto, ispirata ai film di Batman, è un rarissimo pezzo da collezione, ma non è omologata per la circolazione.

L’auto acquistata da Neymar

Neymar non è nuovo a colpi di testa fuori dal campo! Questa volta però il famoso attaccante possiamo affermare che si è davvero superato. Per quale motivo? Il fuoriclasse brasiliano si è tolto uno sfizio non da poco. Ha infatti acquistato una replica perfetta della Batmobile, il celebre veicolo del Cavaliere Oscuro. E la cifra è folle! Il costo è di circa 1,3 milioni di euro. Si tratta di un pezzo da collezione, realizzato in soli dieci esemplari al mondo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, prima di finire tra le mani dell’attaccante del Santos, la vettura era esposta in Brasile al Dream Car Museum di São Roque. La Batmobile è stata creata per celebrare l’85° anniversario di Batman. Qualche dettaglio? Vanta 525 cavalli e persino un lanciafiamme posteriore funzionante. È stata ricreata alla perfezione per somigliare quanto più possibile all’auto vista nei film della DC Comics. E probabilmente questo ha conquistato Neymar, tanto da volerla fortemente.

Purtroppo, però, Neymar non potrà guidarla per strada. Il veicolo nonostante la sua potenza e i dettagli realistici, non è omologata per la circolazione pubblica. Resterà quindi un gioiellino da esposizione nel suo garage, visibile solo agli amici più fortunati e, forse, ai follower sui social se vorrà mostrarla.

La passione di Neymar per Batman è nota da tempo. Già nel 2022 aveva partecipato alla première parigina del film The Batman e spesso ha celebrato i suoi gol con esultanze ispirate all’eroe mascherato. Ora, con questa incredibile replica nel suo garage. Forse voleva sentirsi un po’ Bruce Wayne!