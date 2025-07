Spuntano altri due nuovi nomi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Dopo Andrea Delogu anche un’altra conduttrice Rai e un famoso sportivo saranno nel cast!

Ballando con le Stelle, i due nuovi volti nel cast

La nuova edizione di Ballando con le Stelle comincia a prendere forma, e tra i nomi che faranno parte del cast spiccano due figure molto diverse ma entrambe note. Dopo Andrea Delogu annunciata da Davide Maggio, è la volta di Francesca Fialdini e Fabio Fognini.

A lanciare la notizia della partecipazione di Francesca Fialdini è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha svelato la presenza certa della conduttrice Rai tra i protagonisti di Ballando con le Stelle. Volto di punta del pomeriggio domenicale di Rai 1 con Da noi… A ruota libera, Fialdini avrà modo di mettersi in gioco in una veste totalmente inedita rispetto a come siamo sempre abituati a vederla.

Dall’altra parte, a fare il suo debutto televisivo in un contesto totalmente diverso da quello sportivo sarà Fabio Fognini. L’ex tennista è stato confermato come concorrente da Davide Maggio attraverso i social. La sua partecipazione incuriosisce molto: sarà in grado di mettere la stessa energia anche nei passi di danza? Come ballerino per una notte aveva ricevuto parecchi apprezzamenti!

Con Francesca Fialdini e Fabio Fognini, Ballando con le Stelle si assicura altre due presenze forti e interessanti per la prossima edizione del dance show di Rai 1. Il cast dunque prende forma pian piano tra indiscrezioni e rumor. Solo pian piano però scopriremo se questi nomi saranno finalmente confermati da Milly Carlucci e dalla sua squadra di lavoro.

Ballando con le Stelle sta tornando e prospetta grandi sorprese. Ricordiamo che la giuria sarà sempre la stessa, non ci saranno cambiamenti, salvo imprevisti o modifiche dell’ultimo minuto. D’altronde come si dice in questi casi: squadra che vince non si cambia!