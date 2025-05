Uno dei candidati alla vittoria di Amici 24 è TrigNO, che sabato sera ha ottenuto il via libera per la finale di questa edizione. Non tutti sanno però che proprio il cantante nel corso del Serale ha segnato un nuovo record.

TrigNO segna un record ad Amici 24

Ci stiamo avvicinando alla finale di Amici 24 e tra pochissimi giorni sapremo finalmente chi vincerà quest’anno il talent show di Maria De Filippi. Domenica 18 maggio infatti su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione e nel corso della diretta assisteremo a un’emozione dietro l’altra. Cinque gli allievi candidati alla vittoria: Francesco, Alessia, Daniele, TrigNO e Antonia. Solo uno di loro tuttavia alzerà la coppa e di certo il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà.

In questi giorni dunque i ballerini e i cantanti si stanno preparando al meglio per affrontare quest’ultima sfida e di certo stanno dando il massimo per non deludere le alte aspettative. In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore è spuntato un dettaglio che non è passato inosservato e che di certo sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Non tutti sanno che c’è uno dei ragazzi di Amici 24 che durante questo Serale ha segnato un nuovo record. Di chi parliamo? Nientemeno che di TrigNO. Il cantante, allievo di Anna Pettinelli, è infatti risultato essere l’allievo che per più volte è stato a rischio eliminazione. Per ben 16 volte infatti il giovane artista ha rischiato di dover lasciare la scuola, tuttavia Pietro è sempre riuscito a cavarsela e solo pochi giorni fa è riuscito a conquistare una maglia per la finale.

Ma sarà lui a vincere il circuito canto e questa edizione del talent show? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5 a domenica 18 maggio, naturalmente in prima serata.