Nicolò Filippucci fuori dalla Top100 FIMI, Luk3 e TrigNO restano ancora in classifica: come si sono posizionati

A poche settimane dall’uscita del suo primo EP, Nicolò Filippucci esce dalla Top100 FIMI. Gli unici ex allievi ancora presenti in classica sono Luk3 e TrigNO.

Nicolò Filippucci fuori dalla classifica FIMI

Sono trascorse alcune settimane da quando Nicolò Filippucci ha dato il via alla sua carriera. Dopo la pubblicazione del suo primo EP, Un’ora di follia, il giovane artista è partito per un tour instore e nel corso dei firma copie ha incontrato il pubblico che l’ha supportato e sostenuto durante i lunghi mesi all’interno della casetta di Amici 24. Pur essendo amatissimo dal pubblico, che per giorni si è lamentato del fatto che Nicolò non fosse arrivato in finale, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Come ogni venerdì è stata infatti pubblicata la classifica settimanale FIMI. Come si nota però Filippucci è definitivamente uscito dalla Top100, dopo aver già riscontrato un netto calo la scorsa settimana. Gli unici ex allievi di Amici 24 a restare a galla sono invece Luk3, che si aggiudica la posizione numero 60, e TrigNO, che si becca la 92esima.

In questi giorni intanto Nicolò Filippucci sta affrontando gli esami di Maturità. Solo qualche ora fa il cantante ha sostenuto la prima prova e in seguito ha rivelato come è andata. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ero partito un po’ con l’ansia da prestazione, ma credo che l’abbiano tutti. Anche perché la parola maturità è un po’ troppo grande per noi. Però è andata bene, anche perché nella prova sono riuscito a parlare anche delle mie esperienze, è stato piacevole. Ho scelto la terza prova, quella sui social e l’indignazione. La mia più grande paura, legata anche al fatto che ho passato un anno nella casetta di Amici, era quella di non riuscire a recuperare tutto il programma”.