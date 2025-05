Nicolò si esibisce per i finalisti prima di lasciare per sempre la scuola di Amici 24: ecco cosa è accaduto

Prima di lasciare una volta per tutte la scuola di Amici 24, Nicolò si è esibito per i finalisti. Ecco cosa è accaduto.

Sono passati due giorni dalla semifinale di Amici 24 tuttavia in rete si continua a parlare dell’eliminazione di Nicolò. Il cantante infatti ha perso l’ultimo ballottaggio contro Antonia e ha così dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi a un passo dall’ultima puntata. Poco prima di lasciare la scuola però l’ex allievo di Anna Pettinelli ha rilasciato le sue emozioni a caldo e a WittyTv ha affermato:

“Non arrivare in finale… non sono fierissimo. Guardandola con coscienza so di avere fatto un percorso lungo e lavorato tanto, anche su me stesso. Guardando il me di settembre, sono fiero. Sono sempre stato osservatore e ho cercato di riprendere dagli altri e ho incanalato tanto perché si impara sempre di più. Ho appreso e sono cresciuto. Stare qui dentro è come la vita di tutti i giorni e qui ho lavorato tanto per quello che voglio fare. Mi mancherà svegliarmi con quella sveglia e tutti i ragazzi o lavorare con i vocal coach, le prove, le litigate. Mi mancherà questa vita”.

Oggi nel mentre su Canale 5 è andato in onda un nuovo daytime di Amici 24, durante il quale abbiamo scoperto cosa è accaduto subito dopo la semifinale. Prima di abbandonare definitivamente la scuola, Nicolò ha avuto modo di incontrare nuovamente i suoi compagni e si è così esibito per i finalisti. Il cantante ha dunque presentato il suo singolo, per poi abbracciare per l’ultima volta i ragazzi e lasciare la trasmissione.

Nicolò nel mentre adesso inizierà a concentrarsi sulla sua carriera e tra pochi giorni rilascerà il suo primo EP, già attesissimo da tutti i suoi fan, e non solo.