Mentre si dedica alla sua carriera, sembrerebbe che Nicolò Filippucci abbia anche trovato l’amore. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il cantante si sarebbe fidanzato con un’ex allieva di Amici 24.

Nicolò Filippucci ha trovato l’amore?

Sono state settimane del tutto frenetiche le ultime per Nicolò Filippucci. Il cantante infatti dopo aver lasciato la scuola di Amici 24 ha immediatamente dato il via alla sua carriera e ad attenderlo ci sono stati impegni su impegni. Oltre alla pubblicazione del suo EP, il giovane artista ha girato l’Italia con un tour instore per incontrare tutto il suo pubblico. Allo stesso tempo Nicolò si è esibito in diverse kermesse musicali e ha anche portato a termine il suo percorso di studi. Solo pochi giorni fa infatti Filippucci ha sostenuto la prova orale del suo esame di Maturità e si finalmente diplomato.

Proprio in merito alla scelta di non mettere da parte la scuola, il cantante a Il Messaggero ha dichiarato: “Io non sapevo e ancora non so cosa mi aspetterà il prossimo anno. Non so se avrò il tempo di studiare e quanto. Ci tenevo molto a chiudere questo percorso di studi perché per me è una cosa importante e sarebbe stato brutto rimandare”.

Nelle ultime ore intanto Nicolò Filippucci è anche finito al centro del gossip. Stando a quanto ha riferito Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione anonima, sembrerebbe che il cantante abbia trovato l’amore e che si sia fidanzato con un’ex allieva di Amici 24. Di chi parliamo? Nientemeno che di Rebecca Ferreri. La ballerina, come in molti ricorderanno, è stata eliminata dal talent show lo scorso novembre, tuttavia pare che dopo la fine del programma abbia avuto modo di rivedere Nicolò e che tra i due sia nato un sentimento.

Attualmente però i diretti interessati non hanno ancora confermato le voci di corridoio, che al momento dunque sono destinate a rimanere tali. Siamo comunque a completa disposizione di Nicolò e di Rebecca qualora volessero rompere il silenzio e fare chiarezza sulla situazione.