Qualche settimana fa si è parlato di una presunta proposta di matrimonio che Bastian Muller avrebbe fatto a Ilary Blasi. Adesso la conduttrice interviene e fa chiarezza, spiegando perché al momento non può sposare il suo compagno.

Parla Ilary Blasi

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha ritrovato l’amore accanto a Bastian Muller. Da ormai alcuni anni la conduttrice è nuovamente felice e pare che tutto stia procedendo a gonfie vele per questa bellissima coppia. Poche settimane fa però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto discutere il web. Il settimanale Chi ha infatti paparazzato Ilary e Bastian insieme sul Lago di Como e dagli scatti si nota un anello che il calciatore tedesco porge alla sua compagna. A quel punto si è iniziato a parlare di una presunta proposta di matrimonio e la notizia ha fatto in breve il giro del web.

Adesso tuttavia a fare chiarezza ci ha pensato la stessa Blasi, che nel corso di un’intervista con la rivista ha fatto chiarezza sulla situazione, smentendo i pettegolezzi. Ecco cosa ha affermato la presentatrice di Battiti Live: “Stavamo scherzando tra noi. Qualche giorno dopo mi chiama mio cognato, ‘Mi devi dire qualcosa?’. In effetti, vedendo le foto, sembrava proprio quello”. Ma non è finita.

Ilary Blasi ha anche spiegato perché al momento non può sposare Bastian Muller, nonostante il calciatore sia pronto a compiere il grande passo: “Devo ancora divorziare, sono ancora sposata. Certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi. Non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo”.

A oggi dunque Ilary non può ancora sposare Bastian. Non è escluso tuttavia che in futuro la coppia si unisca in matrimonio e di certo già in molti sognano questo momento.