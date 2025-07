Dopo Nicolò Filippucci, oggi anche Luk3 si è diplomato. Il giovane cantante ha infatti sostenuto l’esame orale e presente in questa importante giornata è stata anche la fidanzata Alessia Pecchia.

Luk3 festeggia la fine della Maturità

Giornata importante questa per Luk3. Il giovane artista infatti ha terminato gli esami di Maturità e questa mattina si è ufficialmente diplomato. Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 24, l’ex allievo di Lorella Cuccarini ha dato il via alla sua carriera e ha così pubblicato il suo primo EP.

A quel punto Luca ha iniziato a girare l’Italia intera con una serie di instore e nel mentre ha annunciato le date dei suoi primi concerti, che hanno già registrato il sold out. Contemporaneamente il cantante ha deciso anche di portare e termine il suo percorso di studi e in questi giorni ha dunque sostenuto l’esame di stato.

Dopo Nicolò Filippucci così questa mattina anche Luk3 si è diplomato e in seguito ha condiviso sui social questo importante traguardo. Presente al suo esame orale è stata anche la fidanzata Alessia Pecchia, conosciuta proprio ad Amici 24. Ancora oggi tra i due tutto sembrerebbe procedere a meraviglia e la coppia ha celebrato insieme il diploma di Luca.

Nel mentre solo pochi giorni la ballerina è stata ospite del format Dimmi di te di Lorella Cuccarini. Nel corso della chiacchierata Alessia ha parlato anche del rapporto con il cantante e in merito ha dichiarato: “Il mio percorso non sarebbe stato lo stesso se non ci fosse stato lui. È stato un punto fondamentale all’interno della casetta. Ci siamo sostenuti a vicenda ma le persone fuori non hanno visto l’inizio della nostra relazione. Credo di non essere mai stata così tanto innamorata. Mi ha fatto tornare piccola. Sto vivendo un amore adolescenziale come non lo avevo mai vissuto”.