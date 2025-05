Ecco qual è stata la reazione di TrigNO al vecchio like

Grazie all’algoritmo o qualche segnalazione, TrigNO ha scoperto il like lasciato a un vecchio video di Chiara nel 2020. Ecco qual è stata la sua reazione.

Quello tra TrigNO e Chiara Bacci è stato un vero e proprio colpo di fulmine e a quanto pare il loro amore è iniziato ancor prima che si incontrassero. La coppia nata tra i banchi dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e già al centro di una tenera scoperta che ha fatto emozionare i fan nelle scorse settimane.

I due si sono conosciuti e innamorati durante il talent show di Canale 5, ma quello che hanno notato di recente i supporter della coppia è che il loro primo “incontro” potrebbe essere avvenuto anni prima… su Instagram.

La curiosità è stata portata alla luce proprio dai fan di TrigNO e Chiara, che hanno notato un dettaglio sorprendente: nel 2020, il cantante aveva messo un “mi piace” a un post pubblicato da Marracash, in cui il rapper si esibiva circondato da ballerine di danza classica. E tra queste indovinate chi c’era in prima fila? Sì, proprio lei…Chiara Bacci!

La coincidenza ha fatto il giro dei social. Lo screen è stato condiviso su TikTok con una didascalia diventata virale: “Nel 2020 Trigno mette like a un post di Marracash non sapendo che… nella foto, in prima fila, c’era la sua attuale ragazza”.

Il destino ha poi voluto che l’algoritmo portasse quel post anche all’attenzione del giovane artista. L’ex allievo ha reagito con stupore, lasciando un commento semplice ma eloquente: “Oddio!”.

La reazione di TrigNO al like su TikTok

Pensate come un like anni prima possa aver riunito inconsapevolmente il cantante e la ballerina nel 2024 nella scuola di Amici, fino a innamorarsi.

Il dettaglio ha mandato in visibilio i fan e questo piccolo retroscena social non fa che rendere la loro relazione ancora più speciale. Per molti, è la prova che il destino delle volte è davvero già scritto!