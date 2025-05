In queste ore Nicolò Filippucci ha deciso di scrivere ad Amadeus per ringraziarlo di tutti i consigli ricevuti. Non è tardata ad arrivare la replica del conduttore, che in semifinale aveva eliminato il cantante.

Il messaggio di Nicolò Filippucci per Amadeus

In questi giorni si è a lungo discusso di Nicolò Filippucci. Come è ben noto, il cantante è stato eliminato da Amici 24 durante la semifinale, a un passo dall’ultima puntata di questa edizione del talent show. Il giovane artista ha così dovuto lasciare la scuola, ma in rete è scoppiato il caos. I più infatti hanno trovato ingiusta l’eliminazione di Nicolò, ritenuto da molti il possibile vincitore del programma. In tanti dunque si sono schierati dalla parte di Filippucci, che ha ricevuto tantissimo affetto da parte del pubblico.

L’ex allievo di Anna Pettinelli nel mentre sta per dare il via alla sua carriera. Tra poche ore infatti verrà rilasciato il suo primo EP e contemporaneamente partirà per un lungo tour instore, durante il quale avrà modo di incontrare per la prima volta tutti i fan che hanno sempre creduto in lui. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Nicolò Filippucci ha infatti deciso di scrivere ad Amadeus, che come è noto è stato uno dei giudici del Serale di Amici 24. Non tutti però forse ricordano che proprio il conduttore, nel corso della semifinale, ha eliminato il cantante. Ciò nonostante Nicolò ha voluto ringraziare il presentatore per tutti i consigli ricevuti e ha così affermato: “Grazie mille per tutti i consigli e le belle parole. È stato un privilegio”. Non è tardata ad arrivare la replica di Amadeus, che a quel punto ha aggiunto: “Ciao Nicolò, sei un bravo ragazzo, hai talento e sono certo che riuscirai a realizzare tutti i tuoi sogni. Un grande abbraccio”.

Lo scambio di battute non è naturalmente passato inosservato e in molti hanno apprezzato il gesto di Nicolò.