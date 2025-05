Federica Petagna in crisi con Stefano Tediosi? L’ex gieffina interviene e replica per la prima volta ai gossip

Nelle ultime ore sono circolate voci di presunta crisi tra Federica Petagna e Stefano Tediosi. Adesso però l’ex gieffina interviene e sui social replica agli ultimi gossip sul suo conto.

La replica di Federica Petagna ai gossip

Uno dei principali argomenti di discussione dell’ultimo Grande Fratello è stato senza dubbio il triangolo tra Federica Petagna, Stefano Tediosi e Alfonso D’Apice. Come è noto infatti, dopo la fine di Temptation Island, la giovane nail artist partenopea ha deciso di chiudere con il suo storico fidanzato e si è così avvicinata all’ex tentatore, iniziando una storia d’amore con lui. Poche settimane dopo i tre si sono ritrovati nella casa del GF e il pubblico ha seguito con attenzione il loro percorso.

Federica è però rimasta ferma sulla sua posizione e ha così scelto Stefano, con cui ancora oggi fa coppia fissa. Tuttavia nelle ultime ore in rete si è sparsa una voce di corridoio che non è passata inosservata. Deianira Marzano, riportando anche il messaggio di una fan, ha parlato di una presunta crisi che avrebbe colpito la coppia. Ma non solo. L’esperta di gossip ha insinuato che l’ex gieffina stesse sentendo un altro uomo, venendo però beccata dal suo compagno.

Adesso dunque Federica Petagna ha deciso di intervenire e con una storia postata sui social ha replicato agli ultimi gossip sul conto. L’ex concorrente del GF, pubblicando un screen di una videochiamata con Stefano Tediosi, ha ufficialmente smentito le voci di crisi e ha poi aggiunto: “Nessuna crisi, niente del genere. Sono a Napoli per motivi di lavoro e sto anche trascorrendo del tempo con la mia famiglia. Noi continuiamo a viverci e a stare bene”.

Pare dunque che tutto stia procedendo a gonfie vele tra Federica e Stefano. Attualmente infatti i due sono ancora unitissimi e i gossip di conseguenza sono destinati a rimanere tali.