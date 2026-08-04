Un video de Lo Zoo di 105 con protagonisti Marco Mazzoli, Paolo Noise e Manola Moslehi è diventato virale sui social, riaccendendo il dibattito per alcune domande e battute rivolte alla speaker radiofonica durante una puntata dello scorso giugno. Al centro della discussione le provocazioni dei conduttori sull’orientamento sessuale dell’ospite e le sue risposte, che hanno diviso il pubblico online.

Lo Zoo di 105, il video virale con Manola Moslehi divide il pubblico

Nelle ultime ore è tornato al centro dell’attenzione un estratto de Lo Zoo di 105 diventato rapidamente virale su TikTok grazie al profilo ufficiale di Radio 105. Nel filmato compaiono Marco Mazzoli, Paolo Noise e la speaker radiofonica Manola Moslehi, ospite della puntata andata in onda lo scorso 23 giugno. La clip, riproposta sui social a distanza di settimane, ha generato numerose reazioni per via di alcuni momenti giudicati da molti utenti sopra le righe. Durante la trasmissione, infatti, i due conduttori si sono lasciati andare a una serie di battute e domande sulla vita privata e sull’orientamento sessuale della loro ospite, creando una situazione che alcuni hanno definito imbarazzante.

“Come fai a sapere che sei lesbica se non…”, Noise e Mazzoli fanno domande inopportune a Manola Moslehi

Nel corso della puntata, Marco Mazzoli ha introdotto Manola Moslehi definendola una sua grande amica, spiegando che il loro rapporto sarebbe nato anche grazie a una passione comune, ovvero l’interesse per le donne. Il conduttore ha ironizzato dicendo: “Io e lei abbiamo una passione in comune: le ragazze. Da quel momento siamo diventati migliori amici. Il sogno di un uomo è avere una bella ragazza con cui parlare di ragazze”. La conversazione si è poi spostata sull’orientamento della speaker, dichiaratamente lesbica. Mazzoli ha insistito chiedendole se avesse mai avuto curiosità verso una relazione con un uomo: “Ma tu non hai mai provato con un uomo? Non è possibile questa roba!”.

Moslehi ha risposto con calma spiegando il proprio punto di vista e facendo un paragone con l’eterosessualità: “Non sono incuriosita, non sono interessata all’articolo. Il principio è questo, sarebbe come dire a mio padre come fai a sapere di essere etero se non hai mai provato con un uomo? E lui mi risponderebbe ‘ma che me ne frega di provare’. E la stessa cosa vale per me”.

Paolo Noise, le provocazioni in studio e la risposta di Manola Moslehi

A rendere ancora più surreale il confronto sono state alcune domande rivolte successivamente da Paolo Noise, che ha chiesto alla conduttrice radiofonica situazioni ipotetiche legate ai rapporti tra uomini e donne, tra cui: “Divideresti una donna che ha una relazione con un uomo?” e “Andresti con un uomo che si nasconde il pene con lo scotch?”. Nonostante le risposte di Manola, Mazzoli ha continuato a interrogarsi sul fatto che lei non avesse mai avuto dubbi sul proprio orientamento: “La cosa che mi lascia un po’ così è che tu proprio non hai mai voluto provare con un uomo. Ma non c’è mai stato un uomo che ti ha fatto dubitare?”.

La speaker ha quindi ribaltato la domanda chiedendo al conduttore perché lui non avesse mai provato con un uomo. La replica di Mazzoli ha lasciato spazio a un’altra battuta: “Ho paura che magari mi piaccia! Un po’ come la cocaina: non ho mai provato perché avevo paura che mi piacesse e, a quel punto, sarebbe diventato un problema. Non si sa mai nella vita”. Il confronto è poi proseguito sul tema dei rapporti tra uomini e donne, con Mazzoli che ha iniziato una riflessione sui ruoli all’interno della coppia. Moslehi lo ha però interrotto invitando a superare vecchi stereotipi: “Questa cosa è molto anni ’80, non ci sono ruoli. Modernizzatevi”.

A chiudere il momento è stata un’ulteriore battuta del conduttore: “Io non ho mai visto funzionare una lampada che ha due prese uguali”, frase che ha alimentato ulteriormente il dibattito online sulla natura delle provocazioni fatte durante la trasmissione.