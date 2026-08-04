“Dopo Mirko un anno senza rapporti”, la verità sull’ex fidanzato di Perla Vatiero

Perla Vatiero racconta a Fanpage il suo percorso dopo la fine della storia con l’ex fidanzato Mirko Brunetti: dall’esperienza dolorosa di Temptation Island alla vittoria del Grande Fratello, fino alla nuova vita tra moda, indipendenza e la voglia di tornare ad amare.

Perla Vatiero racconta la sua rinascita dopo Temptation Island

Perla Vatiero torna a parlare della sua vita privata e professionale in un’intervista rilasciata a Fanpage, ripercorrendo gli ultimi anni che l’hanno vista protagonista della televisione italiana. Dal successo di Temptation Island 2023, dove la sua relazione con Mirko Brunetti è finita sotto i riflettori, fino alla vittoria del Grande Fratello, l’ex gieffina racconta un percorso fatto di cambiamenti, difficoltà e nuove consapevolezze.

Oggi Perla, a 28 anni, guarda al passato con maggiore distanza. Dopo la popolarità arrivata grazie ai reality, ha scelto di concentrarsi su se stessa, sulla crescita del suo progetto nella moda e sulla costruzione di una nuova quotidianità lontana dalle dinamiche che l’hanno resa famosa.

Parlando dell’esperienza a Temptation Island, Perla ammette di avere ancora un rapporto complesso con quel periodo. A distanza di tre anni dalla partecipazione al programma, spiega a Fanpage di non riuscire più a guardare il format perché rappresenta una fase dolorosa della sua vita. “Da quando l’ho vissuto in prima persona, è un programma che non riesco più a guardare”, racconta l’ex concorrente, spiegando che quell’esperienza le ha permesso però di affrontare problemi che prima cercava di ignorare. Secondo Perla, il viaggio nei sentimenti le ha dato la possibilità di prendere una decisione importante sul suo rapporto con Mirko Brunetti.

L’ex gieffina difende anche la sincerità del programma, spesso accusato di essere costruito a tavolino. A suo dire, il format porta realmente le coppie a confrontarsi con le proprie fragilità: la lontananza, l’assenza del telefono e il tempo passato a riflettere sui propri sentimenti possono amplificare emozioni e reazioni.

Perla ricorda inoltre di essersi sentita particolarmente giudicata quando, durante il percorso, si era avvicinata a un tentatore. Secondo lei esiste ancora una differenza nel modo in cui vengono valutati uomini e donne in situazioni simili: “La donna è portata a sentirsi sempre un po’ più in difetto”, ha spiegato, sottolineando come questo tipo di giudizio sia ancora presente nella società.

Perla Vatiero al Grande Fratello: la vittoria, la crescita personale e la scelta della beneficenza

Dopo Temptation Island, Perla ha vissuto un’altra esperienza decisiva: la partecipazione al Grande Fratello, programma che ha poi vinto. La decisione è arrivata dopo un momento di riflessione: secondo quanto raccontato a Fanpage, ha capito che quell’occasione poteva rappresentare una possibilità per affrontare il dolore e ripartire. Il reality, infatti, le avrebbe permesso di conoscersi meglio e di mostrare aspetti del suo carattere che in passato teneva nascosti. Perla racconta di aver imparato ad accettare maggiormente la propria sensibilità: per anni, infatti, aveva cercato di apparire sempre forte e controllata, mentre oggi preferisce mostrare anche il suo lato più dolce. Un cambiamento che considera una delle conquiste più importanti del suo percorso.

Anche la gestione del montepremi del Grande Fratello ha avuto un significato speciale per lei. L’ex concorrente ha scelto di destinare metà della vincita in beneficenza all’ospedale di Nocera Inferiore, struttura dove sua sorella era stata curata anni prima per un tumore. La restante parte, invece, è stata utilizzata con prudenza: dopo un periodo vissuto a Milano per motivi lavorativi, Perla ha deciso di acquistare casa a Monza, scegliendo una vita dai ritmi più tranquilli.

Parallelamente alla crescita televisiva, Perla ha continuato a lavorare sul suo progetto imprenditoriale. Prima ancora di partecipare a Temptation Island aveva aperto uno shop online di abbigliamento, che oggi rappresenta uno dei punti centrali della sua carriera. Nell’intervista a Fanpage racconta di aver lanciato la sua prima collezione di bikini e copricostumi, lavorando fianco a fianco con il suo team. Dalla scelta dei tessuti ai modelli, fino alle stampe e alla collaborazione con lo stylist, Perla segue personalmente ogni fase creativa. L’obiettivo è trasformare il suo progetto in un vero e proprio brand di moda, facendo crescere una realtà costruita con impegno e passione.

“Dopo Mirko un anno senza rapporti”, la verità sull’ex fidanzato di Perla Vatiero

Inevitabile il riferimento alla relazione con Mirko Brunetti, una delle storie più seguite degli ultimi anni. Il pubblico ha continuato a sperare in un ritorno della coppia, conosciuta sui social come “Perletti”, ma Perla spiega che oggi entrambi hanno preso strade diverse. Secondo l’ex gieffina, il grande affetto dei fan nasce dal fatto che il loro amore è stato reale e durato cinque anni lontano dalle telecamere. Tuttavia, proprio l’intensità del rapporto avrebbe contribuito a creare dinamiche difficili: “Vivevamo in totale simbiosi e questo ha rovinato le cose”, ha raccontato.

Dopo un ultimo tentativo di riavvicinamento durato circa due mesi, i due avrebbero scelto di chiudere definitivamente. Oggi, spiega Perla, non ci sono contatti tra loro e ognuno sta costruendo il proprio percorso.

L’ex concorrente chiarisce anche alcune indiscrezioni su presunti flirt, tra cui quello con Cady Gueye: si sarebbe trattato soltanto di un’amicizia. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, Perla racconta di aver scelto un lungo periodo di solitudine. “Per quasi un anno, per scelta mia, non ho avuto alcun tipo di frequentazione né di rapporto, nemmeno fisico. Volevo disintossicarmi del tutto ed elaborare il dolore“, ha dichiarato a Fanpage, spiegando di aver avuto bisogno di elaborare la fine della relazione e ritrovare il proprio equilibrio. Un percorso che oggi sembra concluso: l’ex gieffina afferma di sentirsi pronta a conoscere qualcuno e a lasciare spazio nuovamente all’amore.

Per il futuro, però, preferisce proteggere la propria privacy: non vorrebbe frequentare persone legate al mondo dello spettacolo e punta a vivere eventuali nuove relazioni lontano dal gossip. Quanto a un possibile ritorno in un reality, invece, Perla apre solo a programmi basati su sfide e prove fisiche, escludendo format incentrati nuovamente sulla sua vita privata.