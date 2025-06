Sembra che Barbara D’Urso potrebbe presto approdare su Rai 1: secondo alcune indiscrezioni il suo nome figura infatti nelle bozze dei nuovi palinsesti 2025/2026.

Barbara d’Urso nei palinsesti Rai 2025/2026? Il suo nome spunta nei documenti interni

Il nome di Barbara d’Urso torna a far discutere, questa volta non per un ritorno su Mediaset ma per una possibile nuova avventura sulla rete ammiraglia della concorrenza. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, nella bozza dell’Offerta TV Rai 2025/2026, attesa in visione informale al CdA, sarebbe comparso un progetto che prevede la conduttrice protagonista di un programma in prima serata su Rai 1, con messa in onda prevista il venerdì a partire da gennaio.

Una notizia che sorprende, considerando che solo qualche mese fa lo stesso sito aveva parlato di una brusca frenata da parte dei vertici Rai, che avevano bloccato il possibile rientro della D’Urso. L’ipotesi di un suo ritorno sembrava quindi definitivamente tramontata.

E invece, contro ogni aspettativa, il suo nome è tornato a circolare. Nelle bozze preliminari dei palinsesti Rai, si parla addirittura di otto puntate di un nuovo format in prima serata che, secondo indiscrezioni, potrebbe ricordare lo stile di Carramba che sorpresa.

Al momento, il destino del progetto resta incerto: c’è chi giura che l’idea verrà accantonata prima ancora di arrivare al tavolo delle decisioni ufficiali. C’è chi invece prevede un acceso confronto interno per aprire finalmente le porte di Rai 1 alla regina delle sorprese catodiche.

Se l’indiscrezione sarà confermata, il 2025 potrebbe segnare il ritorno in grande stile di Barbara d’Urso sul piccolo schermo, questa volta vestendo i colori del servizio pubblico.

Il 27 giugno ci sarà la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026, e forse proprio quel giorno scopriremo quale sarà la verità. Nei prossimi giorni potrebbero già trapelare le prime smentite o conferme sulla vicenda.