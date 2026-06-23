Andreas Muller ha parlato della sua decisione di sottoporsi a un trapianto di capelli. Il ballerino si è aperto con i suoi follower raccontando di aver avuto qualche problema che lo faceva sentire a disagio e che lo ha spinto a prendere questa importante decisione per il suo benessere.

Andreas Muller si sottopone al trapianto di capelli: la confessione

Andreas Muller ha deciso di mostrarsi senza filtri ai suoi follower, raccontando una scelta molto personale: il trapianto di capelli. Il ballerino e coreografo ha condiviso sui social le fasi che precedono l’intervento, affrontando con ironia ma anche con grande sincerità un tema che da tempo rappresentava per lui una fonte di insicurezza. L’ex vincitore di Amici ha spiegato di aver convissuto per anni con un disagio legato alla perdita dei capelli, cercando spesso di non mettere troppo in evidenza questo aspetto della sua immagine. “È una cosa che mi porto dentro da tantissimi anni“, ha raccontato nel video pubblicato sui social, aggiungendo di aver deciso di affrontare finalmente una situazione che lo faceva sentire a disagio.

Nel suo racconto, Andreas ha anche collegato il cambiamento fisico a un periodo particolarmente intenso della sua vita. Negli ultimi anni, infatti, il ballerino ha vissuto eventi importanti e impegnativi: la nascita delle figlie, il matrimonio con Veronica Peparini, l’apertura di una nuova attività e il trasferimento nella nuova casa. “Da una parte tutto questo porta tantissima gioia, dall’altra il corpo ne risente in qualche modo“, ha spiegato. Poi la confessione più intima: “Ho iniziato a sentirli sempre meno presenti. Sembra che io sia pieno, però ahimè non è così“.

Con il consueto tono autoironico, Andreas non ha nascosto neppure la paura per l’intervento: “Mi sto ca*ando sotto, ma io sono un ca*asotto. Mi ca*o sotto anche per un’analisi del sangue“.

Andreas Muller e il trapianto di capelli: il sostegno di Veronica Peparini

Nelle immagini condivise questa mattina, il ballerino si è mostrato all’inizio del percorso del trapianto di capelli. Al suo fianco, ancora una volta, c’è stata Veronica Peparini. La coreografa ha scelto di accompagnarlo e sostenerlo in questo momento così personale, restando accanto al marito durante l’operazione.

Dietro l’ironia e la leggerezza con cui ha affrontato l’argomento, il racconto di Andreas Muller ha messo in luce una realtà comune a molte persone: le insicurezze legate al proprio aspetto fisico possono incidere profondamente sul benessere personale e decidere di affrontarle, senza vergogna, può rappresentare un importante passo verso una maggiore serenità con se stessi.