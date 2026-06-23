Dopo mesi di voci, avvistamenti e indiscrezioni, Tananai e Camihawke sono usciti allo scoperto con un video su Instagram che non lascia spazio a dubbi! Il cantante e l’influencer hanno scelto un’occasione speciale per confermare la relazione in corso, ovvero il compleanno di lei. Ma ecco tutti i dettagli.

Camihawke compier 36 anni e festeggia con Tananai

Camilla Boniardi, conosciuta sui social come Camihawke, ha compiuto 36 anni. L’influencer e content creator ha voluto condividere con i suoi fan, pubblicando una storia su Instagram, il momento in cui spegne una candelina improvvisata e, accanto a lei, il cantante Tananai. Da mesi si rincorrono infatti voci circa una presunta relazione in corso tra i due volti noti, amatissimi entrambi dal pubblico. Ora i fan possono essere contenti, in quanto il video postato non lascia davvero spazio a dubbi: Tananai e Camihawke sono una coppia!

Tananai e Camihawke escono allo scoperto: il video del bacio è virale

E’ bastato un video per il suo 36esimo compleanno per far impazzire i fan. Camihawke, come appena visto, ha infatti condiviso con i suoi follower su Instagram il momento in cui spegne una candelina improvvisata, accompagnando la scena con una frase: “Trovare qualcuno che se non ha una candelina se ne inventa una”. Il riferimento è a Tananai, che nel video si avvicina alla content creator per darle un bacio, bacio non solo diventato virale ma che conferma una volta per tutte la relazione in corso. Un momento di grande tenerezza che i tanti fan della coppia non hanno potuto che apprezzare e che dimostra come la semplicità spesso valga più di gesti eclatanti.

Tananai e Camihawke: una storia nata lontano dai riflettori

La conferma è arrivata: Tananai e Camihawke stanno insieme e, da quanto si può vedere dal video su Instagram pubblicato dall’influencer per il suo 36esimo compleanno, i due sono anche molto affiatati e complici. La loro è una storia nata lontano dai riflettori, i primi rumors risalgano al settembre dello scorso anno quando alcuni fan avevano notato la presenza, nello stesso rifugio in montagna, del cantante di “Tango” e della content creator. I due però, sino a ora, hanno sempre evitato di comparire insieme in qualche scatto social, lasciando quindi aperto il dubbio se ci fosse davvero un flirt in corso o meno. Un altro indizio era stato poi la presenza di Camilla al concerto di Tananai all’Ippodromo di Milano. Ricordiamo che Camihawke ha avuto una lunga storia d’amore con Aimone Romizi, durata circa nove anni e, dopo la fine della relazione, la stessa Camilla aveva lasciato intendere quanto per lei fosse importante mantenere la riservatezza e di preservare quindi la privacy.