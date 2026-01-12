Notte di vero terrore a Kiev. Come emerso in queste ore la Russia ha colpito nuovamente Kiev con nuovi droni, causando incendi e danni in città.

La Russia attacca l’Ucraina nella notte

La notte appena trascorsa è stata segnata da un attacco aereo devastante su Kiev, la capitale dell’Ucraina, da parte della Russia.

L’ onda di droni ha colpito un edificio nel quartiere Solomiansky di Kiev, causando un incendio enorme che ha invaso l’area. Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città, ha confermato che il fuoco ha preso piede in un “edificio non residenziale”, come mostrato in video sui social media, che documentano le fiamme che si alzano visibilmente nell’area.

Oltre agli incendi nell’edificio, sono stati segnalati anche danni a veicoli nelle vicinanze, segno della potenza dell’attacco da parte della Russia. Questo nuovo attacco arriva in un momento particolarmente difficile per Kiev, che sta ancora cercando di riprendersi dal precedente attacco del 9 gennaio.

Il sindaco di della città, Vitali Klitschko, ha invitato i residenti a scappare, se possibile, dopo che metà dei condomini era rimasta senza riscaldamento a causa dei danni alle linee elettriche. La situazione appare ancora più difficile con l’arrivo di temperature gelide nei prossimi giorni, mettendo a dura prova i residenti.

Il Nuovo Drone Russo: Il Geran 5

Ma ciò che ha sorpreso di più è l’uso da parte della Russia di una nuova versione del drone a lungo raggio Geran 5, che ha recentemente cambiato gli equilibri del conflitto.

Lanciato per la prima volta sul fronte ucraino, questo drone, derivato dal Shahed iraniano, ha una portata di circa mille chilometri e una testata che può arrivare fino a 90 kg. Secondo l’intelligence militare ucraina, il Geran 5 può ora essere utilizzato per colpire obiettivi aerei e non solo terrestri, segnando un cambiamento nell’approccio russo alla guerra.

Secondo l’Institute for the Study of War, la Russia ha intenzione di usare il Geran 5 per lanciare attacchi più precisi e devastanti. Anche con l’ausilio di missili R-73 lanciati da aerei Su-25.

La città di Kiev, dunque, continua a essere una delle principali vittime di questa guerra devastante che non sembra avere una fine imminente.

