Il Sudoku si rivela un vero e proprio allenamento quotidiano per la mente e questo libro ti aiuta a capire tutte le migliori strategie.

di Barbara Carere

In un’epoca dominata dallo “scrolling” compulsivo e da un rumore digitale costante, c’è chi invita a fermarsi, respirare e da zero. È proprio questo il messaggio al centro di “Diventa campione di SuDoku”, il manuale firmato da Alberto Deiana, impreziosito dalla prefazione di Barbara Alberti e pubblicato da Albatros Il Filo.

Sudoku, l’allenamento perfetto per la mente

Più di un semplice passatempo, il Sudoku si rivela un vero e proprio allenamento quotidiano per la mente. Un gioco antico nel principio — basti pensare al “quadrato latino” studiato da Leonhard Euler — ma diventato fenomeno globale solo negli ultimi vent’anni. Il suo nome, coniato negli Anni ’80 dalla casa editrice Nikoli, significa “numero singolo”: ogni cifra deve comparire una sola volta in ogni riga, colonna e blocco. Una regola semplice che racchiude un messaggio più profondo: mettere ordine nella griglia, e forse anche nei propri pensieri.

Ed è proprio da qui che parte il libro di Deiana, manager cagliaritano classe 1973 con una passione contagiosa per la logica. Il manuale guida passo dopo passo tra tecniche, strategie e piccoli trucchi, introducendo anche un metodo originale, pensato per rendere il Sudoku accessibile e coinvolgente per tutti.

Non si tratta solo di numeri: i benefici sono concreti. Il Sudoku stimola memoria e concentrazione, aiuta a ridurre l’ansia grazie al focus e offre piccole gratificazioni quotidiane che rafforzano il senso di competenza. E non solo: può diventare anche un momento di condivisione, da vivere insieme agli altri, lontano dagli schermi.

Abbiamo fatto due chiacchiere con l’autore.

Il Sudoku è solo un gioco o può diventare uno strumento per allenare la mente?

«È molto più di un gioco. È una palestra mentale: allena la logica, la pazienza e la capacità di affrontare i problemi un passo alla volta. E oggi, più che mai, ne abbiamo bisogno».

Qual è l’errore più comune che fanno i principianti?

«La fretta. Si tende a riempire la griglia senza osservare davvero. Il Sudoku, invece, insegna a rallentare: ogni numero va scelto con attenzione».

Cosa insegna questo testo?

«Questo manuale rappresenta il primo approccio in italiano al sudoku che unisce schemi strutturati e un metodo di risoluzione originale, pensato per guidare il lettore in modo progressivo e intuitivo. Non si limita a proporre enigmi, ma introduce un sistema organizzato che aiuta a comprendere davvero la logica alla base del gioco».

Insomma, attraverso spiegazioni semplici ma rigorose, il manuale accompagna sia i principianti sia gli appassionati più esperti nello sviluppo di strategie efficaci. Gli schemi proposti non sono casuali: sono progettati per allenare la mente a riconoscere schemi ricorrenti e a migliorare la capacità di deduzione.

Il cuore dell’opera è il metodo originale di risoluzione (MSC), che offre un nuovo punto di vista sul sudoku, rendendo più accessibili anche le griglie più complesse. Grazie a questo approccio innovativo, il lettore può acquisire maggiore sicurezza e velocità nella risoluzione. Un testo pensato non solo per intrattenere, ma per insegnare, stimolare il ragionamento logico e trasformare ogni schema in una sfida appassionante e formativa.

Intanto, il libro sta girando l’Italia con workshop e incontri che promuovono una vera e propria “cultura della calma”. A Napoli, doppio appuntamento il 15 aprile: al bistrot Lazzarelle, nella Galleria Principe, e il 16 aprile al Centro Commerciale La Birreria, nel quartiere di Miano, entrambi alle ore 18, per incontrare l’autore e scoprire da vicino i segreti di questo affascinante rompicapo.

Per chi vuole mettersi alla prova, il manuale è disponibile in libreria e online. E per seguire consigli, schemi e aggiornamenti, basta cercare l’autore su Instagram: @albertodeianasudoku è su Facebook

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Perché, in fondo, tra numeri e silenzi, il Sudoku ci ricorda una cosa semplice ma preziosa: rallentare è già una vittoria.