di Barbara Carere

In un’epoca dominata dallo “scrolling” compulsivo e da un rumore digitale costante, c’è chi invita a fermarsi, respirare e da zero. È proprio questo il messaggio al centro di “Diventa campione di SuDoku”, il manuale firmato da Alberto Deiana, impreziosito dalla prefazione di Barbara Alberti e pubblicato da Albatros Il Filo.

Sudoku, l’allenamento perfetto per la mente

Più di un semplice passatempo, il Sudoku si rivela un vero e proprio allenamento quotidiano per la mente. Un gioco antico nel principio — basti pensare al “quadrato latino” studiato da Leonhard Euler — ma diventato fenomeno globale solo negli ultimi vent’anni. Il suo nome, coniato negli Anni ’80 dalla casa editrice Nikoli, significa “numero singolo”: ogni cifra deve comparire una sola volta in ogni riga, colonna e blocco. Una regola semplice che racchiude un messaggio più profondo: mettere ordine nella griglia, e forse anche nei propri pensieri.

Ed è proprio da qui che parte il libro di Deiana, manager cagliaritano classe 1973 con una passione contagiosa per la logica. Il manuale guida passo dopo passo tra tecniche, strategie e piccoli trucchi, introducendo anche un metodo originale, pensato per rendere il Sudoku accessibile e coinvolgente per tutti.

Non si tratta solo di numeri: i benefici sono concreti. Il Sudoku stimola memoria e concentrazione, aiuta a ridurre l’ansia grazie al focus e offre piccole gratificazioni quotidiane che rafforzano il senso di competenza. E non solo: può diventare anche un momento di condivisione, da vivere insieme agli altri, lontano dagli schermi.

Libro ‘Diventa campione di Sudoku’ di Alberto Deiana

Abbiamo fatto due chiacchiere con l’autore.

Il Sudoku è solo un gioco o può diventare uno strumento per allenare la mente?

«È molto più di un gioco. È una palestra mentale: allena la logica, la pazienza e la capacità di affrontare i problemi un passo alla volta. E oggi, più che mai, ne abbiamo bisogno».

Qual è l’errore più comune che fanno i principianti?

«La fretta. Si tende a riempire la griglia senza osservare davvero. Il Sudoku, invece, insegna a rallentare: ogni numero va scelto con attenzione».

Cosa insegna questo testo?

«Questo manuale rappresenta il primo approccio in italiano al sudoku che unisce schemi strutturati e un metodo di risoluzione originale, pensato per guidare il lettore in modo progressivo e intuitivo. Non si limita a proporre enigmi, ma introduce un sistema organizzato che aiuta a comprendere davvero la logica alla base del gioco».

Insomma, attraverso spiegazioni semplici ma rigorose, il manuale accompagna sia i principianti sia gli appassionati più esperti nello sviluppo di strategie efficaci. Gli schemi proposti non sono casuali: sono progettati per allenare la mente a riconoscere schemi ricorrenti e a migliorare la capacità di deduzione.

Il cuore dell’opera è il metodo originale di risoluzione (MSC), che offre un nuovo punto di vista sul sudoku, rendendo più accessibili anche le griglie più complesse. Grazie a questo approccio innovativo, il lettore può acquisire maggiore sicurezza e velocità nella risoluzione. Un testo pensato non solo per intrattenere, ma per insegnare, stimolare il ragionamento logico e trasformare ogni schema in una sfida appassionante e formativa.

Intanto, il libro sta girando l’Italia con workshop e incontri che promuovono una vera e propria “cultura della calma”. A Napoli, doppio appuntamento il 15 aprile: al bistrot Lazzarelle, nella Galleria Principe, e il 16 aprile al Centro Commerciale La Birreria, nel quartiere di Miano, entrambi alle ore 18, per incontrare l’autore e scoprire da vicino i segreti di questo affascinante rompicapo.

Per chi vuole mettersi alla prova, il manuale è disponibile in libreria e online. E per seguire consigli, schemi e aggiornamenti, basta cercare l’autore su Instagram: @albertodeianasudoku è su Facebook
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Perché, in fondo, tra numeri e silenzi, il Sudoku ci ricorda una cosa semplice ma preziosa: rallentare è già una vittoria.