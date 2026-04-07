Dietro a molti dei successi di LDA (Luca D’Alessio) – tra cui Se poi domani, certificato disco d’oro nel 2023 – c’è la firma del maestro Francesco D’Alessio. Musicista, produttore, compositore e direttore d’orchestra, e… cugino del cantante, ha anche diretto i musicisti a Sanremo nell’esecuzione di Poesie clandestine, brano in gara di Aka 7even (Luca Marzano) e LDA, con cui ha appunto un legame profondo, che va oltre a quello professionale:

«Siamo cugini, il nostro è un rapporto semplice, fatto di complicità. È ancora più forte perché è legato dalla musica»

Questo è un estratto dell’intervista di Barbara Carere che troverete in versione integrale da domani, 8 aprile 2026, nel nuovo numero di Novella 2000 in edicola.

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