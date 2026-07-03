Il nuovo numero di Novella 2000 ha in copertina M¥SS KETA e lancia la rubrica “Novella Politica” con Emma Bonino. In più, Speciale Girl Power.

M¥SS KETA è la protagonista della copertina del nuovo numero di Novella 2000, già in digitale e in edicola da martedì 7 luglio. La performer mascherata si racconta in un’esclusiva intervista al direttore Luca Burini, affrontando temi come emancipazione femminile, diritti civili, patriarcato e autodeterminazione, senza rinunciare alle provocazioni che da sempre caratterizzano il suo stile.

M¥SS KETA protagonista del nuovo numero di Novella 2000

Tra le dichiarazioni destinate a far discutere, spicca quella sul suo rapporto con la politica e con il mondo delle istituzioni: «In Parlamento mi ascoltano tutti, ma in pochi hanno il coraggio di ammetterlo». Nel corso dell’intervista, M¥SS KETA ribadisce anche la sua visione di una società fondata su «totale emancipazione, totale uguaglianza, totale libertà dagli stereotipi e dalle gabbie mentali», affrontando anche temi come l’adozione per i single e il valore della sorellanza. Non manca un ringraziamento ai suoi fan, i “ketamini”, che definisce «i migliori del mondo».

Debutta “Novella Politica” con Emma Bonino

Il nuovo numero di Novella 2000 segna anche il debutto di “Novella Politica”, la nuova rubrica che porterà sulle pagine del magazine i protagonisti delle istituzioni attraverso interviste dedicate non solo all’attività politica, ma anche al loro percorso personale e umano. La prima ospite è Emma Bonino, che ripercorre le grandi battaglie per i diritti civili e riflette sull’evoluzione della società italiana.

Lo Speciale Girl Power

Ampio spazio anche allo Speciale Girl Power, un approfondimento che racconta le conquiste e le contraddizioni dell’universo femminile. Si parte dai dati sul lavoro in Italia, dove cresce la presenza delle donne nei consigli di amministrazione, ma resta basso il tasso di occupazione femminile. Per poi entrare nel mondo della musica con la rapper Beba, che racconta gli ostacoli affrontati agli inizi della sua carriera e di come la solidarietà tra rapper donne sia spesso più facciata che realtà. Lo speciale rende inoltre omaggio alle donne che hanno cambiato la cultura pop, da Madonna alle grandi protagoniste del rock come Janis Joplin, Patti Smith, Tina Turner e Annie Lennox raccontate da Irene Grandi, fino ai personaggi dell’immaginario collettivo come Lady Oscar, simbolo di indipendenza e coraggio. Girl Power è anche il fatto che nei prossimi anni su molti troni europei (Spagna in testa) saliranno diverse donne. Sarà un cambiamento vero? Novella 2000 ne ha parlato con la scrittrice Dacia Maraini. E la giornalista ed esperta di Royals Gilda Faleri.

Gli altri contenuti del nuovo numero di Novella 2000

Completano il nuovo numero di Novella 2000 gli approfondimenti della storica e giornalista italoiraniana Farian Sabahi sulle donne in Iran. Le interviste a Jerry Calà, che celebra 55 anni di carriera, e a Gabriella Carlucci. Oltre alle tradizionali rubriche dedicate a viaggi, cucina, moda, beauty, libri e oroscopo.

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