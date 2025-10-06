Con grande entusiasmo Stefano De Martino ha commentato la sfida con Gerry Scotti: “Mi accende, è l’avversario perfetto”. Il conduttore ha poi ammesso di guardare anche lui La Ruota della Fortuna e non è tardata ad arrivare la reazione da parte di Gerry Scotti.

Stefano De Martino sorprende su La Ruota della Fortuna

La sfida dell’access prime time è più viva che mai: Stefano De Martino, volto di Affari Tuoi, ha commentato pubblicamente la concorrenza sempre più serrata con La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. E lo ha fatto con grande sportività, senza nascondere quanto questa “gara” lo stimoli.

Ospite del Rumore Festival, intervistato dal giornalista Andrea Parrella, Stefano De Martino ha raccontato:

“Sono realmente felice di questa sfida. Onore al merito, loro hanno fatto una mossa di palinsesto perfetta. Hanno preso un titolo forte come La Ruota della Fortuna, con un volto come Gerry Scotti, che è un decano, un senatore della TV italiana”.

Dopo una stagione in cui Affari Tuoi ha dominato gli ascolti, la situazione è cambiata: La Ruota ha iniziato a guadagnare terreno, superando il programma di Rai 1. Ma per Stefano De Martino non è un problema:

“La sfida mi accende. Quando è andato via Amadeus non sapevano chi chiamare. E c’ero io. Pensavano che mi sarei schiantato… e invece è andata oltre le aspettative”.

Nel corso della chiacchierata, Stefano De Martino ha svelato il momento in cui ha realizzato che la competizione sarebbe stata dura:

“Ero a Napoli, passeggiavo, e attraverso le finestre vedevo il faccione di Gerry da tutti i balconi. Ho chiamato Pasquale Romano (il ‘dottore’ di Affari Tuoi) e gli ho detto: ‘Quest’anno è dura, io vedo La Ruota in tutte le case’”.

Stefano De Martino ha anche ammesso che, quando non è al lavoro, guarda volentieri il programma concorrente: “Anche io guardo La Ruota della Fortuna. Le mie puntate già le conosco. E Gerry è il volto più familiare che ci sia”.

Ma non è finita qui. A rispondere con grande eleganza è stato proprio Gerry Scotti, che ha commentato con tono ironico ma affettuoso sotto un video pubblicato da Superguida TV: “È un piacere avere un dirimpettaio come te”, ha scritto, confermando la stima reciproca tra due grandi volti della televisione italiana.

Il commento di Gerry Scotti a Stefano De Martino

Insomma la competitività sembra non dispiacere per nulla a Stefano De Martino e Gerry Scotti sembra avere apprezzato.