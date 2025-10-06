Ecco chi è l’ospite internazionale che arriverà a La Ruota della Fortuna

Grandi sorprese a La Ruota della Fortuna, trasmissione guidata su Canale 5 da Gerry Scotti! È in arrivo un ospite internazionale. Scopriamo di chi si tratta!

L’ospite internazionale a La Ruota della Fortuna

La competizione tra programmi di access prime time si accende anche sul piano delle guest star, e questa volta è Gerry Scotti a fare la sua mossa. Dopo la presenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi tra i pacchisti di Stefano De Martino, La Ruota della Fortuna rilancia con un ospite internazionale di altissimo profilo: Dan Brown.

A svelarlo in anteprima è stato Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair.

“In gran segreto, prima delle presentazioni ufficiali del nuovo libro, Dan Brown è arrivato a Milano per partecipare come ospite d’eccezione a La Ruota Della Fortuna, il programma di Gerry Scotti”.

Un’ospitata inaspettata ma strategica: lo scrittore americano ha scelto il celebre game show per promuovere il suo ultimo romanzo, “L’Ultimo Segreto”, sapendo bene quanto La Ruota della Fortuna sia amatissima anche negli Stati Uniti.

“D’altronde lo show è un grande cult anche negli USA. E così lo scrittore ha scelto la trasmissione popolare che entra ogni giorno nelle case di milioni di italiani”.

La puntata de La Ruota della Fortuna è stata registrata in gran segreto. I dettagli su come si svolgerà la partecipazione di Brown ancora non li conosciamo. Tuttavia, è plausibile che il programma dedichi una manche speciale ispirata ai suoi libri.

Da notare che non si tratterà di un’esclusiva. Infatti Dan Brown è stato ospite anche a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 5 ottobre. In quell’occasione ha concesso una lunga intervista, sempre nell’ambito del tour promozionale italiano.

Con questo colpo a sorpresa a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha deciso così di rispondere alle mosse della Rai. Rete che sta attuando tutte le modifiche per migliorare gli ascolti di Affari Tuoi. E la sfida tra programmi si fa ancora più interessante.