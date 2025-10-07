Durante la puntata del GF, Donatella ha nominato Francesco dicendo che non si sopportano. Lui si è sfogato nella notte, accusandola duramente per le parole che lei gli avrebbe detto. La regia però ha censurato.

Francesco perde la pazienza con Donatella

La tensione cresce nella Casa del Grande Fratello tra gli inquilini. Vi abbiamo parlato di Matteo e di Giulio, ma c’è spazio anche per altri racconti. Durante la seconda puntata andata in onda lunedì 6 ottobre, dove abbiamo scoperto i primi nominati (QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO), Donatella Mercoledisanto ha scelto di nominare Francesco Rana. Le sue parole sono state taglienti e dirette:

“Nomino lui perché non ci sopportiamo proprio, nonostante sia un pugliese. Sì, siamo a pochi km di distanza, ma non ci tolleriamo. Perché quando mi ha detto ‘tu stai in un mondo tuo’ ha iniziato male”.

Una dichiarazione che ha lasciato poco spazio all’interpretazione. Francesco, agente di polizia, non ha preso bene le parole di Donatella, e in puntata al GF ha espresso la sua indignazione per alcune frasi che gli avrebbe rivolto in passato:

“Lei mi ha detto che io uso il distintivo per entrare a ballare, che ha visto persone che usano il distintivo. Una persona che dice queste cose per me non vive in Italia”.

Un’accusa forte, che ha colpito profondamente il concorrente, che si è sentito toccato sul suo lavoro.

Francesco si fa censurare dalla regia del GF

Ma non è di certo finita qui la questione. Dopo la puntata del GF, Francesco si è sfogato in giardino con alcuni coinquilini. In particolar modo ha potuto confrontarsi con Domenico, Benedetta, Simone e Francesca. Così ha dato via a un lungo sfogo:

“Non la sopporto, io da quando sono entrato non le ho fatto niente. Ma come faccio? Da quando sono entrato non le ho fatto nulla e lei mi attacca e fa quei discorsi”, si legge come ripreso da Biccy.

Poi ha proseguito, visibilmente alterato:

“Ci posso pure andare a parlare, ma mi rompe le scatole dal giorno uno. Ma poi la cosa che mi ha fatto andare in bestia è che ha attaccato il mio lavoro, ha detto cose gravi e molto. Io le ho detto “ma tu a dire così non offendi solo me, ma tutti gli agenti di polizia”. Ma come si permette di dire cose gravi di quel tipo?!”

Secondo Francesco, non si trattava di un episodio isolato verificatosi al GF:

“Lei non è che questa cosa me l’ha detta una volta sola. Io mi sto trattenendo, ma lei non deve toccare il mio lavoro e la divisa. Lei ha proprio dichiarato che ha visto entrare delle persone che conosce lei, con il distintivo… questa è una cosa gravissima e poi…”

Proprio in quel momento, la regia ha tolto l’audio, lasciando tutti, inquilini e spettatori, senza sapere come sarebbe finita la frase. Un gesto che ha immediatamente fatto discutere anche fuori dalla Casa, dove il pubblico ha iniziato a chiedersi cosa ci fosse dietro quella improvvisa censura audio.