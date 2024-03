Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Marzo 2024

Ieri sera Perla Vatiero ha compiuto l’ennesima gaffe dentro la casa del Grande Fratello. Ecco qual è stata la reazione di Beatrice Luzzi.

La nuova gaffe di Perla Vatiero

Non è la prima volta che Perla Vatiero commette delle divertenti gaffe al Grande Fratello. A volte queste sono avvenute anche in diretta, come quella volta in cui stava parlando con Alfonso Signorini e ha sbagliato a coniugare un verbo, per poi correggersi sbagliando però una seconda volta.

Oppure il giorno in cui, parlando con Greta Rossetti e Letizia Petris ha sbagliato a dire la parola “metafora“, forse mangiandosi un po’ le parole. Anche il suo ex fidanzato Mirko Brunetti, una volta rientrato come ospite nella Casa dopo la sua eliminazione, l’ha corretta: “Comunque volevo dirti una cosa. Si dice instaurare e non restaurare, si restaura la Basilica di San Pietro, si instaura un rapporto”.

Tornando a ieri sera, quindi, Perla Vatiero si trovava in giardino con alcuni concorrente del Grande Fratello tra i quali anche Beatrice Luzzi. Stava dicendo di aver mangiato molto tiramisù a causa della troppa foga, ma sbaglia a dire quest’ultima parola: “Mi sono fatta prendere dalla foca“. L’attrice scoppia a ridere e la corregge ironizzando: “Chi è la foca? Dalla foga, non dalla foca“.

Perla: -“Ho mangiato troppo, mi son fatta prendere dalla foca”

Beatrice: -“Dalla foca? Chi è la foca?”



La stessa Perla non la prende male e ride insieme a tutti gli altri. Ormai i rapporti con Beatrice Luzzi si sono distesi e i litigi sono solo acqua passata. Basti pensare che fino a qualche settimana fa in diretta discutevano molto spesso, mentre adesso si mettono a ballare insieme come se nulla fosse.

Con il tempo scopriremo anche anche Perla Vatiero farà compagnia a Beatrice in finale oppure se il pubblico voterà per farla uscire. Per saperlo non ci resta che aspettare di vederla nel televoto per i finalisti. Vi terremo aggiornati come sempre.