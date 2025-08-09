Continuano le voci di rottura tra Simone e Sonia B dopo Temptation Island: “Si sono lasciati poco dopo la registrazione del ‘mese dopo’”. Atteso il confronto a Uomini e Donne.

Temptation Island, nuove voci su Simone e Sonia B

Ci avevano sorpreso durante la registrazione del “mese dopo” di Temptation Island, dove avevano annunciato di essere tornati insieme e, soprattutto, di essere in attesa del primo figlio. Notizia questa che ha sorpreso tutti. Ma come vanno le cose oggi tra Simone e Sonia B terminato il reality delle tentazioni?

Qualche indiscrezione era arrivata nei giorni scorsi a LorenzoPugnaloni.it, secondo cui la coppia di Temptation Island non starebbe più insieme, pur vivendo nella stessa palazzina. Peraltro l’esperto dalle indiscrezioni in quella circostanza aveva aggiunto che Simone avrebbe risentito e probabilmente anche rivisto la single Rebecca.

Oggi però, sempre alla medesima fonte, sono aggiunte delle altre novità. Ecco quanto si legge dalla storia Instagram di Lorenzo Pugnaloni, legata ai protagonisti Temptation Island:

“Stamattina alcune indiscrezioni mi hanno rivelato come prosegue tra Simone e Sonia B.: alcuni compaesani hanno riferito che non stanno più insieme e che si sarebbero lasciati poco dopo la registrazione del mese dopo. Ovviamente, come vi dicevo, li rivedremo a Uomini e Donne per un confronto. Lei, comunque, ha deciso di tenere il bambino ugualmente. lo vi avevo accennato di qualche movimento tra lui e la single Rebecca, avrà inciso anche questo? PARLIAMO DI INDISCREZIONI, vedremo!”.

Storia Instagram Lorenzo Pugnaloni su Temptation Island

Attualmente quindi si tratterebbe di rumor giunte in queste ore, ma per sapere com’è andata davvero non ci resta che attendere cosa diranno i diretti interessati. Serve ancora qualche settimana di pazienza quindi per scoprire cosa è successo.

Temptation Island nonostante la sua conclusione è ancora al centro della scena e i suoi protagonisti sono sempre più nel mirino degli utenti, che ne segnalano ogni avvistamento e movimento.