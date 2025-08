Durante l’ultima puntata di Temptation Island hanno sorpreso tutti quando hanno rivelato che presto diventeranno genitori. Ma secondo alcune recenti segnalazioni tra Simone e Sonia sarebbe finita: “Vivono nella stessa palazzina ma separati”.

Temptation Island, sarebbe finita tra Sonia e Simone

Ci sarebbero delle indiscrezioni importanti per due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Simone e Sonia sono stati una delle coppie più chiacchierate e discusse dal pubblico di Canale 5. Secondo qualcuno, però, la loro relazione sarebbe finita. Ma partiamo per ordine.

Nel programma le dichiarazioni del fidanzato verso la sua compagna e il loro rapporto, così come il bacio che si è poi scambiato con la single Rebecca, sono stati motivo di dibattito. Il gesto ha portato Sonia a chiedere il falò e uscire da sola.

Poi però il colpo di scena con la gravidanza annunciata durante l’ultima puntata dedicata al “mese dopo” la fine delle registrazioni, dove i due si mostravano affiatati. Per quanto Sonia avesse bisogno di conferme, lui sembrava essere cambiato. Ma ben presto le segnalazioni sul loro conto hanno fatto il giro del web. Oltre a chi sostiene che Simone avrebbe risentito la single Rebecca (fonte Lorenzo Pugnaloni), qualcun altro pensa ci sia di più.

In direct Amedeo Venza ha ricevuto una segnalazione secondo cui dopo Temptation Island tra Sonia e Simone sarebbe finita definitivamente: «Non stanno insieme. Lei è incinta di quattro mesi. Vivono nella stessa palazzina, ma su due piani diversi: uno sopra, uno sotto». Questo quanto riportato dall’esperto di gossip.

Chiaramente non ci sono conferme o smentite da parte dei diretti interessati, che per il momento sembrano avere mantenuto il massimo riserbo sulla loro relazione. Ma chissà! Vedremo se ci saranno novità. Molto probabilmente scopriremo qualcosa di più durante le prime registrazioni di Uomini e Donne, dove le coppie di Temptation Island saranno ospiti. Magari ci saranno anche Simone e Sonia che potranno così finalmente chiarire le loro posizioni e rivelare come stanno le cose.

Questi pettegolezzi sono fine a sé stessi e noi prendiamo con le pinze quanto segnalato dall’utente a Venza. Attendiamo sviluppi da parte dei diretti interessati.