Nella seconda puntata del Grande Fratello questa sera entreranno nuovi concorrenti. In rete, come rivelato da Davide Maggio, sono spuntati i nomi dei protagonisti che varcheranno la Porta Rossa.

Tra i nuovi ingressi al Grande Fratello c’è Omar

Omar Benabdallah – Grande Fratello

Il cast del Grande Fratello si arricchisce di nuovi volti. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio faranno il loro ingresso in Casa nuovi concorrenti pronti a portare dinamiche fresche e nuove storie da raccontare.

Tra i nomi più interessanti, spicca Omar Benabdallah. Si tratta di un modello nato a Pistoia nel 1998 da genitori marocchini.

Ha studiato all’Università di Firenze e ha anche inciso alcuni brani musicali:

“Originario del Marocco, Omar Benabdallah è nato a Pistoia nel 1998 e ha studiato all’Università di Firenze. Modello, ha anche inciso in passato alcuni brani musicali”, si legge sul sito.

QUI il suo profilo Instagram.

Ma non sarà il solo…