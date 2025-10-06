Nuovi ingressi al Grande Fratello, svelato chi entrerà nella seconda puntata di stasera
Ecco chi entrerà nella Casa del Grande Fratello stasera
Nella seconda puntata del Grande Fratello questa sera entreranno nuovi concorrenti. In rete, come rivelato da Davide Maggio, sono spuntati i nomi dei protagonisti che varcheranno la Porta Rossa.
Tra i nuovi ingressi al Grande Fratello c’è Omar
Il cast del Grande Fratello si arricchisce di nuovi volti. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio faranno il loro ingresso in Casa nuovi concorrenti pronti a portare dinamiche fresche e nuove storie da raccontare.
Tra i nomi più interessanti, spicca Omar Benabdallah. Si tratta di un modello nato a Pistoia nel 1998 da genitori marocchini.
Ha studiato all’Università di Firenze e ha anche inciso alcuni brani musicali:
Ma non sarà il solo…