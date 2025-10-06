All’interno della Casa del GF, Grazia ha reagito con rabbia ad alcune critiche sollevate dal coinquilino Domenico. Lei non si è risparmiata, dandogli del maleducato. Poco dopo il gieffino si è scusato, ma lei furiosa ha rifiutato il gesto distensivo. Cosa è successo.

Lite al GF tra Grazia e Domenico

All’interno della Casa del GF, tra Grazia Kendi e Domenico D’Alterio si è verificato un confronto che ha scaldato e non poco gli animi. Le difficoltà nel legare sono già evidenti: lui è fidanzato e ha una figlia a casa, e lei non riesce a sentirsi “troppo amichevole con gli uomini impegnati”.

Grazia gliel’ha spiegato con franchezza, e Domenico, pur stupito, ha accettato di rispettare i suoi limiti. Ma durante un confronto la discussione ha preso una piega differente. La prova budget settimanale è stata fulcro del discorso e la concorrente del GF è stata accusata di avere partecipato solo per pochi minuti.

“Mi tremavano le mani, ero stanca, non riuscivo a farla, quello per me era l’estremo”, si è giustificata Grazia. La replica immediata è stata tagliente: “Ah, due minuti sono estremità? Quindi fuori di qua non riesci a fare qualcosa per più di due minuti? E come fai?”, l’ha provocata Domenico, suscitando la rabbia di lei.

Sempre senza filtri e peli sulla lingua, come già abbiamo visto in altre occasioni, Grazia ha totalmente perso la calma: si è messa a urlare e si è recata in camera tra le lacrime, gridando poi a tutti che Domenico è “un maleducato”: “Impara a parlare maleducato, come ti permetti, cosa sai della mia vita!”.

La tensione tra loro è stata davvero altissima, come mostrato dai video del GF.

Più tardi, Domenico ha tentato un passo indietro, chiedendo scusa. Ma Grazia ha rifiutato, almeno per ora, di risolvere: “Non mi interessano le tue scuse fatte solo per far vedere che le fai! Se pensi che io fuori da qua non so fare niente, cammina e non mi chiedere scusa!”.

Il chiarimento per ora non è arrivato e il rapporto è ancora teso e irrisolto. Stasera al GF non è escluso possa esserci un confronto.