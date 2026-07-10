Brutta notizia per gli appassionati di Affari Tuoi. Anche questa sera, venerdì 10 luglio, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino non sarà trasmesso. Non si tratta di una pausa estiva anticipata né di problemi legati alla produzione, ma di una modifica del palinsesto decisa dalla Rai per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio 2026, che nelle ultime settimane stanno rivoluzionando la programmazione dell’access prime time. La sospensione del programma è ormai diventata una costante durante la fase finale della competizione calcistica, costringendo milioni di telespettatori a rinunciare, almeno temporaneamente, all’appuntamento quotidiano con il gioco dei pacchi.

Affari Tuoi non va in onda: il motivo dello stop

Lo stop di questa sera è legato alla trasmissione dei quarti di finale dei Mondiali di Calcio 2026. Rai 1 seguirà infatti in diretta la sfida tra Spagna e Belgio, uno degli incontri più attesi della competizione. Per consentire la messa in onda dell’evento sportivo, Affari Tuoi è stato nuovamente cancellato dal palinsesto. Non è la prima volta che accade. Dall’inizio della fase conclusiva del torneo, il programma di Stefano De Martino è stato più volte sospeso oppure sostituito da repliche, una scelta che ha inevitabilmente deluso una parte del pubblico, ormai affezionatissimo ai concorrenti, ai pacchi e ai siparietti del conduttore. Nonostante il dispiacere dei fan, la decisione rientra nella normale gestione dei grandi eventi sportivi, che tradizionalmente occupano gli spazi di maggiore ascolto della rete ammiraglia Rai.

La pausa, fortunatamente, sarà breve. Secondo l’attuale programmazione, Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda già sabato 11 luglio e domenica 12 luglio, riprendendo il tradizionale appuntamento dell’access prime time. Anche lunedì 13 luglio il programma sarà regolarmente trasmesso. Tuttavia, i telespettatori dovranno prepararsi a nuovi cambiamenti pochi giorni dopo. Martedì 14 e mercoledì 15 luglio, infatti, Rai 1 seguirà in diretta le due semifinali dei Mondiali, provocando un’ulteriore sospensione del game show. Le modifiche al palinsesto stanno quindi accompagnando tutta la fase finale della Coppa del Mondo e continueranno fino alla conclusione del torneo, prima del ritorno alla normale programmazione.

Affari Tuoi: stop estivo e novità della prossima stagione

Al di là delle interruzioni dovute ai Mondiali, la stagione televisiva di Affari Tuoi è ormai vicina alla conclusione. La Rai ha confermato che l’ultima puntata dell’edizione 2025-2026 andrà in onda domenica 19 luglio. Dal giorno successivo, lunedì 20 luglio, la fascia dell’access prime time sarà occupata da L’Eredità Summer, la versione estiva del celebre quiz condotto da Marco Liorni. Per i fan di Stefano De Martino, però, c’è già una data da cerchiare sul calendario. Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027 è stato annunciato che Affari Tuoi tornerà il 7 settembre con una nuova edizione.

Le novità non mancheranno. La più importante riguarda il trasferimento delle registrazioni da Roma a Milano, un cambiamento destinato a modificare l’organizzazione del programma. Proprio questo spostamento avrà conseguenze anche sulla presenza di Gennarino, il cane diventato una delle mascotte più amate dello show. Seven, questo il suo vero nome, ha ormai 13 anni e vive nella Capitale: affrontare continui viaggi potrebbe risultare troppo faticoso per lui. Stefano De Martino, però, ha già rassicurato il pubblico, anticipando che per la prossima stagione è prevista una sorpresa che accompagnerà il rinnovamento del programma. Un modo per aprire un nuovo capitolo di uno dei format più seguiti della televisione italiana, che continua a confermarsi uno dei punti di forza del palinsesto di Rai 1.