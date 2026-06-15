La puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 14 giugno ha regalato emozioni, colpi di scena e anche qualche momento esilarante, tra cui una tragicomica caduta di Stefano De Martino.

Stefano De Martino cade in diretta ad Affari tuoi: come sta?

Protagonista della serata è stata Margot, concorrente della Valle d’Aosta, che ha affrontato una partita complicata riuscendo però a portarsi a casa una vincita finale di 32mila euro. Ventiquattro anni, originaria di Aosta, Margot lavora come educatrice di sostegno e studia Scienze della Formazione Primaria. Accompagnata dal padre Aurelio, geometra di 57 anni, ha raccontato a Stefano De Martino il suo sogno più grande: diventare maestra e continuare a lavorare a stretto contatto con le persone.

La serata è stata animata anche dalla presenza di Herbert Ballerina, protagonista di alcuni siparietti comici insieme al conduttore. Presentatosi come commerciante di agrumi e “noto limonatore”, ha subito strappato sorrisi al pubblico. Tra battute e giochi di parole, il momento più divertente è arrivato durante una coreografia ispirata a Zorro con la ballerina Martina Miliddi. Coinvolto nel balletto, Stefano De Martino si è ritrovato protagonista di un piccolo incidente: trascinato da Herbert durante un duello con la spada, è finito a terra tra le risate generali. “Mi hai fatto cadere!”, ha esclamato il conduttore, mentre il comico si è subito sincerato delle sue condizioni. Fortunatamente si è trattato soltanto di una caduta senza conseguenze.

Affari tuoi: il colpo di scena finale

Per Margot la sfida non è iniziata nel migliore dei modi. Nei primi pacchi eliminati sono infatti comparsi subito premi importanti come 100mila, 50mila e 20mila euro, riducendo notevolmente le possibilità di una vincita elevata. Nonostante il tabellone si sia rapidamente impoverito, la concorrente ha scelto di rifiutare la prima offerta del Dottore da 30mila euro, proseguendo il gioco insieme al padre. La situazione, però, è peggiorata ulteriormente con l’eliminazione dei premi da 30mila e 75mila euro.

La svolta è arrivata nelle fasi decisive della partita. Dopo aver perso anche il pacco da 300mila euro, Margot si è ritrovata con soli 15mila euro e il pacco nero ancora in gioco. A quel punto il Dottore ha deciso di offrire 30mila euro. Consapevole dell’importanza della cifra, la concorrente ha accettato l’offerta. Una scelta rivelatasi vincente: nel suo pacco c’erano infatti soltanto 15mila euro. A questi si sono aggiunti i 2mila euro bonus ottenuti grazie al ritrovamento di Gennarino nei primi pacchi aperti. Una partita partita in salita ma conclusa nel migliore dei modi, con una vincita complessiva di 32mila euro e la soddisfazione di aver preso la decisione giusta al momento decisivo.