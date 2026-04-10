Un virus proveniente dal mare, che può trovarsi nei gamberi, mette a rischio la salute degli occhi degli esseri umani in quanto potrebbe scatenare la malattia uveite anteriore virale con ipertensione oculare persistente (Poh-Vau), un’infiammazione che può avere conseguenze molto gravi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova connessione tra virus acquatici e salute oculare umana.

Virus nei gamberi: il rischio per la salute degli occhi

Un nuovo virus ha colpito gli allevamenti di gamberi in Asia e in Australia e potrebbe rivelarsi molto pericoloso anche per gli esseri umani. Secondo gli autori di uno studio pubblicato sulla rivista Nature Microbiology, questo virus potrebbe scatenare una malattia conosciuta come uveite anteriore virale con ipertensione oculare persistente (Poi-Vau). Si tratta di un’infiammazione dell’occhio molto grave, che può portare anche la perdita totale della vista o allo sviluppo di una grave patologia come il glaucoma.

Sono stati osservati diversi pazienti con forme atipiche di uveite, grazie a tecniche di sequenziamento genetico avanzato che hanno consentito ai ricercatori di identificare la presenza di alcune particelle virali insolite. queste particelle presentavano un corredo genetico simile a quello di un patogeno conosciuto nel settore dell’acquacoltura, che non era mai stato considerato un pericolo per gli umani. I ricercatori hanno inoculato il virus in modelli murini, confermano l’ipotesi e arrivando a scoprire che il virus può replicarsi nel cellule della retina umana.

Nuovo virus nei gamberi: la malattia che scatena negli umani

I risultati dello studio hanno svelato il primo caso documentato di un virus acquatico in grado di causare malattie oculari nell’essere umano. Questo ha mostrato quanto siano sottili i confini tra salute animale e umana, rendendo necessario monitorare con maggiore attenzione i lavoratori del settore ittico. L’esposizione a patogeni dell’acquacoltura potrebbe essere considerato un fattore di rischio concreto.

La malattia associata a questo virus, la Poh-Vau, è una condizioni clinica particolarmente complicata. Si tratta di un’infiammazione acuta accompagnata da un aumento della pressione intraoculare molto pericoloso. Se non viene trattata immediatamente, può danneggiare in modo irreparabile il nervo ottico, portando al glaucoma o alla cecità. La connessione tra questo virus che attacca gli animali marini e la salute dell’essere umano è una novità, ma non deve assolutamente essere sottovalutata perché potrebbe portare a conseguenze gravi.