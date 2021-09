Odio… sotto i tacchi tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: la cover story di Novella

Un inizio barcollante

All’interno della casa del Grande Fratello da sempre fanno storia e audience frecciatine e abbracci, punzecchiature e confidenze, flirt e scontri. Questa edizione è partita da poco, e per ora il pepe scarseggia: disinnescata sul nascere la polemica per il commento in odore di omofobia della Ricciarelli, per ora sedati i bollenti spiriti di Amedeo Goria, la storia più toccante è quella bellissima e commovente di Manuel Bortuzzo, che però sprizza buoni sentimenti, non lacrime e sangue. E sono quelle – ammettiamolo – che fanno ascolti.

Arriveranno, gli autori capitanati dal conduttore Alfonso Signorini sanno come smuovere gli animi. Nel frattempo, le spezie piccanti nel menu del GFVip si trovano fuori Casa, per l’esattezza nelle stanze (social) delle opinioniste: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

La lite tra le opinioniste

Che le due non si amassero era cosa nota. E probabilmente sono state affiancate anche per le loro differenze. Finora però le schermaglie erano rimaste a livello di voci di corridoio, sussurri dietro le quinte. Ora, inaspettato, è arrivato il primo vero scontro, scatenato da una foto che potrebbe sembrare innocente e innocua. L’ha postata sabato sera Sonia Bruganelli, e la ritrae sorridente con Giancarlo Magalli, con una didascalia all’apparenza candida e leggera: “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento @magallinobellino ed i suoi aneddoti”, scrive la moglie di Paolo Bonolis, concludendo con tre faccine birichine.

Piccolo inciso fondamentale: Giancarlo Magalli è nemico dichiarato di Adriana Volpe. I due sono stati separati in casa alla conduzione di I Fatti Vostri. Poi sono arrivati alle querele, e ora si affrontano in Tribunale. Dunque, pare che nel triangolo Volpe-Magalli-Bruganelli valga il più classico delle regole della guerra: il nemico del mio nemico è mio amico.

E infatti, questo ha visto la Volpe nella foto: una provocazione. “Che bellini”, ha risposto sarcastica, “Dio li fa e poi li accoppia”. Anche Davide Maggio, esperto commentatore TV, ha commentato l’iniziativa di Sonia con un divertito: “Sei perfida”. Insomma, difficile non vedere la provocazione. Eppure la Bruganelli tiene la posizione, e controbatte: “Davvero, se non sono libera di farmi una foto con un collega di mio marito a cena. Davvero Adriana, non ti abbiamo pensata proprio, GIURO!!!”.

La replica di Sonia Bruganelli

Soddisfatta la Volpe? Ma figuriamoci… E infatti risponde riportando la versione data in un commento da uno sconosciuto (siamo arrivati alla chiamata dei testimoni!): “Stavo nel suo stesso ristorante a Roma e stavano in due tavoli diversi, si sono salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe. Poi prima di risedersi ognuno al proprio tavolo, lei gli fa: ‘Dopo facciamo una foto così Adriana impazzisce'”.

Poi torna in campo Sonia: “Ragazzi state dalla parte di chi volete, ma io non vedo dove stia la guerra. Adriana Volpe non vivo la mia vita per far innervosire te, giuro!”.

Non c’è motivo di dubitarne, però anche se non lo fa con intenzione, c’è da dire che l’effetto è quello. Il dado è tratto, ora vedremo come evolve durante le puntate del GFVip, quando sono sedute una accanto all’altra. Se la Casa dorme, lo studio fa scintille.

a cura di Massimo Murianni

Novella 2000 © riproduzione riservata.