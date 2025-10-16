Secondo alcune recenti voci di corridoio, ci sarebbero alcuni malumori tra Stefano De Martino e la sua ex moglie Belen Rodriguez: ecco perché e cosa starebbe accadendo tra il conduttore e la showgirl.

Gli ultimi retroscena su Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Sono ormai trascorsi alcuni anni da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno messo un punto definitivo al loro matrimonio. Col passare del tempo il conduttore di Affari Tuoi e la showgirl argentina si sono rifatti una vita e hanno ripreso poco a poco a frequentarsi, facendo intendere di essere tornati in buoni rapporti. Di recente tuttavia alcune voci di corridoio hanno parlato di nuove presunte tensioni tra Stefano e Belen. Solo nelle ultime ore, come se non bastasse, è emerso un nuovo retroscena che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e cosa starebbe accadendo.

Come fa sapere Dagospia, sembrerebbe che tra De Martino e la Rodriguez ci siano alcuni malumori. Il motivo? Il presentatore partenopeo non gradirebbe i troppi impegni televisivi di lei. Naturalmente al momento si tratta semplicemente di rumor e non ci sono provare che confermerebbero i pettegolezzi.

Di certo Stefano De Martino e Belen Rodriguez negli ultimi anni si sono impegnati al massimo per arrivare ad avere un rapporto pacifico e sereno, soprattutto per il bene del figlio Santiago. A oggi, nel mentre, entrambi si sono lasciati i giorni del loro matrimonio alle spalle e solo questa estate il conduttore ha ritrovato l’amore, stavolta al fianco di Caroline Tronelli. A oggi tutto pare procedere a meraviglia tra i due, che sembrerebbero essere affiatati e innamorati.

Belen, dal suo canto, al momento sarebbe single e si starebbe concentrando solo ed unicamente sui suoi figli e sulla sua carriera.