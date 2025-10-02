Giungono nuove notizie su Ok, il prezzo è giusto, che clamorosamente potrebbe sbarcare in Rai per la prima volta. Secondo quanto ripreso da Davide Maggio ci sarebbero delle trattative in corso sul longevo format e sarebbe anche già stato scelto il conduttore. Vediamo insieme cosa è emerso fino a questo momento.

Trattative per Ok, il prezzo è giusto

Un assaggio di questa notizia ce lo aveva dato già Dagospia anche settimane fa, quando ha spiegato l’intenzione della Rai di acquistare “Ok, il prezzo è giusto”, storico format televisivo di Mediaset condotto dal 1983 al 2001, sotto la conduzione di Gigi Sabani all’inizio, poi Iva Zanicchi, Emanuela Folliero e infine anche Maria Teresa Ruta.

L’idea pare fosse quella di lavorarci per l’estate 2026 nella fascia dell’access prime prime o anticipare alla primavera addirittura. Adesso a farci qualche altro dettaglio è stato Davide Maggio attraverso un serie di domande poste dagli utenti sul suo profilo Instagram.

Il quesito in questione dice nello specifico: “Ma davvero la Rai farà ‘Ok, il prezzo è giusto?'”, ha chiesto l’utente con curiosità. Un pensiero che, probabilmente tanti telespettatori si saranno posti dopo i rumor delle settimane precedenti, che parlavano appunto di un possibile ritorno televisivo per l’amata trasmissione.

Il giornalista a questo punto ha svelato come starebbero attualmente le cose e quali sarebbero le intenzioni per ora. Ecco la sua risposta: “Ci sono trattative. E c’è anche il conduttore. Ma in prima serata sarebbe, a parer mio, un’occasione sprecata… per il pomeriggio di Canale 5! Non credo che potrebbe chiamarsi nemmeno OK, Il Prezzo è Giusto”.

Al momento quindi è tutto in divenire e in fase embrionale. Si sta lavorando su questo progetto e pare che l’azienda abbia già in mente un conduttore a cui affidare lo storico e longevo format in passato appartenuto a Mediaset.