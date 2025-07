Nelle ultime ore a far discutere il web è stato un tweet di Olly. Il cantante infatti ha lanciato una bordata ai fan di Taylor Swift che non è passata inosservata. Ecco cosa è accaduto e le parole del vincitore del Festival di Sanremo 2025.

Il tweet di Olly fa discutere

Sono mesi di grande successo questi per Olly. Solo lo scorso febbraio il giovane artista ha vinto il Festival di Sanremo 2025 con la sua Balorda nostalgia e da quel momento per lui è iniziato un periodo d’oro. Il brano infatti ha scalato le classifiche musicali e si è confermato essere uno dei pezzi più ascoltati dei primi mesi dell’anno. Nel mentre il cantante ha annunciato le date del suo nuovo tour e in breve tutti i concerti hanno registrato il sold out. Periodo particolarmente fortunato dunque Federico Olivieri, che si sta godendo il meritato successo. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Olly infatti ha pubblicato un tweet sul suo profilo che ben presto ha fatto discutere gli utenti. Nel messaggio il cantante ha lanciato una bordata inaspettata ai fan di Taylor Swift e naturalmente le sue parole hanno iniziato a fare il giro del web. Queste le dichiarazioni del vincitore di Sanremo 2025:

“Comunque questo social è veramente pieno di rabbia, fuori contesto. Proprio si sfogano forte tutti, soprattutto i fan di Taylor Swift, vero?”.

La bordata di Olly ai fan di Taylor Swift naturalmente ha fatto fin da subito discutere gli utenti. In molti infatti hanno iniziato a commentare il post del cantante di Balorda nostalgia e non sono mancate delle critiche nei suoi confronti. L’artista poco dopo come se non bastasse è intervenuto nuovamente e parlando della celebre pop star ha aggiunto: “Lei spacca, è fenomenale”.