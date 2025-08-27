A sorpresa Taylor Swift nella giornata di ieri ha confermato che presto si sposerà con Travis Kelce. Ad attirare è l’anello di fidanzamento, disegnato in parte anche dal futuro sposo, che vanta una pietra preziosa dal valore che potrebbe toccare il milione di dollari. Il prezzo sarebbe davvero… stellare!

Il valore dell’anello di Taylor Swift

Taylor Swift è pronta a scrivere un nuovo, importante capitolo della sua vita: il matrimonio. La cantante americana convolerà presto a nozze con Travis Kelce, stella del football americano e compagno della popstar da tempo. A confermare l’imminente lieto evento è stato un carosello di foto sui social, che ha annunciato ufficialmente la proposta. E tra le immagini è impossibile non notare l’anello di fidanzamento.

Il gioiello, infatti, ha catturato l’attenzione di fan ed esperti per la sua bellezza e il suo valore. Secondo quanto riportato da PageSix, l’anello sarebbe stato realizzato su misura da Kindred Lubeck, designer di Artifex Fine Jewelry, con il contributo diretto di Travis Kelce nella progettazione. Si tratta di una pietra allungata montata su una fascia in oro giallo, con una lavorazione piuttosto raffinata e dettagli incisi a mano.

Ma quanto vale l’anello che indossa Taylor Swift? Secondo il CEO di Rare Carat, una piattaforma di riferimento per l’acquisto di diamanti, l’anello ha una pietra centrale di circa nove carati. In base alla chiarezza e al colore, il suo valore potrebbe arrivare fino a un milione di dollari. Il professionista ha commentato: «Il design dell’anello è inciso a mano con punte ad artiglio, incorporando il fascino del cimelio in un ambiente moderno. Niente di meno di quello che ti aspetteresti per Taylor Swift».

Oltre al prezzo stellare, ciò che rende l’anello ancora più prezioso proprio il fatto che Travis abbia contribuito alla sua creazione. Un gesto che testimonia l’amore e la cura con cui è stata pensata la proposta, rendendo il tutto ancora più romantico.

Auguri alla coppia per questo nuovo, meraviglioso capitolo. Congratulazioni a Taylor Swift e Travis Kelce!