Stefano De Martino richiamato dalla Rai per via degli ultimi gossip legati alla sua vita sentimentale? Ecco la verità

Di recente si è mormorato che Stefano De Martino fosse stato richiamato dalla Rai per via degli ultimi gossip legati alla sua vita sentimentale. Adesso però a intervenire è il conduttore, che spiega cosa è accaduto in realtà.

Stefano De Martino rivela la verità sui rapporti con la Rai

Stefano De Martino è senza dubbio il volto televisivo del momento. Nell’ultimo anno infatti il celebre conduttore ha consolidato il suo successo e dal momento dell’arrivo ad Affari Tuoi il suo nome è finito sulla bocca di tutti. Grazie al presentatore partenopeo infatti il fortunato game show di Rai 1 ha raggiunto ascolti da capogiro e in questi mesi ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori sera dopo sera. Di recente tuttavia è accaduto qualcosa che ha riportato Stefano al centro del gossip. Come gli appassionati di cronaca rosa ben sanno, in queste settimane la vita sentimentale di De Martino sta facendo discutere il web. A quel punto è arrivata un’indiscrezione che ha lasciato i più interdetti.

Stando a quanto si è mormorato in rete, la Rai avrebbe richiamato il conduttore e lo avrebbe invitato ad assumere un comportamento più morigerato. Naturalmente l’indiscrezione non ha trovato conferme e in queste ore a rompere il silenzio è stato lo stesso Stefano De Martino. Nel corso di una recente intervista rilasciata la settimanale Mio, il presentatore di Affari Tuoi ha categoricamente smentito di essere stato ripreso dalla Rai e in merito ha dichiarato:

“Nessuno mi ha mai chiesto di essere più morigerato. Sono chiacchiere da ombrellone ed è giusto che restino sotto l’ombrellone. Con la mia azienda io parlo di lavoro”.

Stefano De Martino mette dunque a tacere i gossip una volta per tutte. Il conduttore nel mentre si sta godendo una meritata pausa estiva in attesa di tornare a lavoro. A settembre infatti partirà la nuova edizione di Affari Tuoi e anche stavolta il successo sarà assicurato.