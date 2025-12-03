Il giovane cantante si racconta a cuore aperto tra successi, critiche feroci e i rumors sulla sua vita privata che coinvolgono nomi eccellenti

Olly: perché l’amore ti capita. In inglese, il nome Olly ricorda tanto la parola “holy”, che significa “benedetto”. Difatti, una benedizione sembra essere calata sull’esistenza di questo giovane artista, che da cantante nel mucchio si è volto in star nazionale.

Dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo, Olly ha ufficialmente picchettato la bandierina nel panorama musicale del Belpaese, che oggi gli riconosce il merito di sublimare il sentimento più bello di tutti. È infatti d’amore che parla il suo Balorda nostalgia, brano col quale ha trionfato all’Ariston.

Il gigante buono della musica

Deve proprio piacere molto Olly, al secolo Federico Olivieri, per farsi perdonare le sue intemperanze: non ama le interviste, il contatto fisico e le intrusioni nella vita privata, neanche se mosse dall’ammirazione. Nonostante ciò, la gente continua a premiarlo. La sua popolarità è in ascesa e i suoi contenuti social fanno numeri da capogiro.

È un fenomeno inarrestabile Olly, che i fan hanno ribattezzato “gigante buono”, complice il suo metro e novantacinque di altezza e la prestanza da giocatore di rugby. Ma l’assenso non è unanime: c’è chi lo bolla di superficialità. I suoi testi sarebbero troppo scanzonati, quasi inconsistenti. Anziché provare a staccarsela di dosso, Federico accoglie l’etichetta di “banalità” e la rivendica, affermando:

«Alla mia età c’è anche voglia di essere un po’ un coglione ogni tanto, con la libertà di sentirsi deficienti, di trovare l’emozione nelle piccole cose».

La risposta alle critiche

E a proposito di uno dei suoi ultimi brani, Il brivido della vita, spiega: «La canzone parla soprattutto del mio bisogno di sentirmi vivo, che non significa solo “sballo” o “rischio”, ma anche scrivere su un marciapiede, ballare nudo in casa, seguire il vento. Sono cose semplici che non faccio mai, perché tendo a proteggermi».

Proteggersi da cosa? Forse da una sensibilità dirompente, che nasconde sotto le mentite spoglie di fanciullo granitico, per non venirne sopraffatto. Solo sul palco scioglie le briglie all’istinto, quando esprime emozioni incontenibili, quasi struggenti, proprio lui che sembra centellinare qualsiasi moto del cuore. A chi gli ha chiesto di quali critiche sia più spesso bersaglio, ha rivelato:

«“Miracolato”, “raccomandato”, “ammazzati”. Dopo Sanremo quella che mi ha pesato di più è stata l’idea che fosse tutto costruito, che avessi vinto perché i poteri forti lo volevano. All’inizio ci ho sofferto: leggevo i commenti e stavo male, ma allo stesso tempo i biglietti si vendevano e la gente voleva venire ai concerti. Ho letto tutti i commenti proprio per sfogarmi e ne sono uscito più sereno. Vivo la vita così com’è, con le critiche, ma vado avanti».

Del suo essere comune, o, a detta dei più spietati, “scontato”, l’artista ne ha fatto un vessillo e, in un’epoca di colleghi dalla creatività contorta, che si esprimono per allegorie e concetti astratti, dichiara: «Sono normale, nel mezzo. La mia volontà è dire le cose in modo semplice».

Dagli studi in economia al gossip

Sappiamo chi è Olly, ma adesso proviamo a conoscere Federico. È figlio di un avvocato e di una giudice, ai quali ha dedicato la vittoria di Sanremo. Cominciò a manifestare interesse per la musica già da ragazzino, tempo in cui riuscì a inanellare collaborazioni di tutto rispetto. Una volta conseguita la laurea in Economia, decise che l’arte era il suo destino.

Al di là delle prime esperienze nel settore, è con la più insospettata delle intuizioni che si fece conoscere davvero: nel 2021 pubblicò su Instagram una reinterpretazione del brano La notte di Arisa, cover che riscosse tanta popolarità da essere poi pubblicata come singolo, in collaborazione con la stessa Arisa. Da lì i primi contratti discografici, forieri di un successo culminato con la vittoria a Sanremo. Quando presentò Balorda nostalgia, non era certo nuovo al palco dell’Ariston, avendolo già calcato due volte.

Benché sulla ribalta sia così prodigo di sentimenti, nella vita detesta parlare dei suoi affari di cuore. Girano gossip su un possibile flirt con Benedetta Quagli, ex fidanzata di Federico Chiesa, e addirittura con Belen Rodriguez. Ma da Olly non sono mai giunte né conferme né smentite, quasi a ribadire, col silenzio: “di me, vi interessi solo la musica”.

Di Fabrizio Barbuto

