Oggi ad Amici 25 Veronica Peparini ha trovato poco “tonico” il fisico del ballerino Tommaso, così per dimostrare il contrario lui si è spogliato in studio. La reazione della maestra Celentano non si è fatta attendere.

La lite ad Amici 25 tra Peparini e l’allievo della Celentano

C’è stata tanta carne al fuoco durante questa puntata di Amici 25. Dopo i battibecchi tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli in due momenti diversi della puntata, abbiamo assistito anche al primo vero scontro tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Il tutto a causa dell’allievo della maestra, il ballerino Tommaso.

Come mostrato dal filmato, il ragazzo si è esibito con Chiara Bacci, entrata quest’anno nel cast dei professionisti dopo la sua partecipazione nella scorsa edizione.

Fin qui tutto bene ad Amici 25. Se non fosse che poco dopo la performance Emanuel Lo ha sollevato delle prime critiche, che hanno subito suscitato la reazione di Alessandra Celentano, parecchio contrariata.

Tralasciando le parole del collega di Amici 25, Veronica Peparini ha attaccato la maestra, osservando che così come Alex anche Tommaso sarebbe “poco tonico”. Queste esternazioni non hanno solo scatenato la furia della Celentano, ma anche l’allievo stesso che si è tolto prima la giacca e poi i pantaloni, restando così con la culotte.

Gesto che, come potete vedere, ha scatenato l’intero studio di Amici 25 e la Celentano, orgogliosa del suo alunno.

Il battibecco, come potete vedere è continuato ancora non solo con la Celentano ma anche con il ballerino di Amici 25. Secondo lui, infatti, la Peparini avrebbe sollevato questa polemica solo ed esclusivamente perché poco prima la maestra ha fatto l’osservazione su Alex.

Insomma questo sta a significare che siamo in perfetto clima Amici 25 e se abbiamo iniziato così, non osiamo immaginare come saranno cariche di tensione anche i prossimi appuntamenti con il talent show di Canale 5.