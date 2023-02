NEWS

Andrea Sanna | 18 Febbraio 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli sbotta contro un autore

Amata ma anche tanto chiacchierata, Oriana Marzoli si gode la vittoria al televoto in cui è risultata la preferita del pubblico. Dopo l’ultima puntata la vippona è stata già protagonista di diverse dinamiche e tra esse ricordiamo non solo il riavvicinamento a Daniele Dal Moro, ma anche lo scontro avvenuto al termine della diretta con Antonino Spinalbese.

Ma in queste ore Oriana Marzoli sul web sta facendo discutere per un altro motivo. A riportare a galla il video alcuni telespettatori del GF Vip. Nella clip vediamo appunto la venezuelana in chiacchiera con Daniele Dal Moro e Nicole Murgia. Mentre le parti si confrontano, improvvisamente Oriana ha sbottato. Ma come mai?

Un autore, come accade abitualmente nel reality show, ha richiamato Oriana Marzoli in confessionale. Una regola che i concorrenti del programma devono rispettare, così come tenere sempre il microfono ben visibile (giusto per citarne qualcuna).

La chiamata, però, non sembra aver fatto granché piacere alla vippona, la quale ha sbottato poiché a detta sua era uscita da poco: “Ma che rottura di cog***! Ho fatto un confessionale prima. Che rottura di cog**, veramente. Basta, che pesanti che sono!”, ha detto Oriana Marzoli seccata.

Come dicevamo e come potete vedere nel video sottostante, lì presenti ci sono sia Daniele Dal Moro che Nicole Murgia, i quali anziché riprenderla o comunque farle notare di aver esagerato, stanno in silenzio. Anzi il veronese cambia persino discorso, invitandola ad ascoltare quel che ha da dire.

il gf chiama oriana in confessionale, lei:

“ma che rottura di coglioni, l’ho fatto prima, che pesanti che sono”

lei è quella educata della casa e la preferita 🤡#GFVIP #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/UylxTUzFRK — ❤️‍🔥 (@pollettilove) February 18, 2023

Se alcuni telespettatori hanno riso per il comportamento di Oriana Marzoli perché l’hanno trovata buffa, non si può dire lo stesso per un’altra fetta di pubblico. Qualcuno ha trovato esagerato e fuori luogo i modi di fare della vippona, alla quale era stato chiesto semplicemente di recarsi in confessionale.

Vedremo se, come successo in altre occasioni, Oriana Marzoli sarà ripresa da Alfonso Signorini nella prossima puntata. Ricordiamo che il nuovo appuntamento con il GF Vip è previsto per lunedì 20 febbraio.