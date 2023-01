NEWS

Andrea Sanna | 17 Gennaio 2023

GF Vip 7

I dubbi di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi nella notte si è lasciato andare a una riflessione. L’episodio si è verificato poco dopo la messa in onda. Fatto che non è passato inosservato agli occhi del pubblico. In ogni puntata del GF Vip 7 che si rispetti non manca la scelta dei preferiti dei vipponi della Casa, così come delle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Gli inquilini hanno scelto di salvare Davide Donadei, Luca Onestini, Antonino Spinalbese e Attilio Romita. A seguire, invece, Orietta e Sonia hanno scelto Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi.

Nonostante tutto, però, Edoardo Tavassi non si è detto per niente convinto e già durante le nomination ha lanciato una prima stoccata: “Allora io faccio il nome di Sarah. A te non piace la motivazione, ma io non ho rapporto. Se poi mi metti tra i preferiti altri o mi elimini chi voglio nominare…”. Alfonso Signorini gli ha fatto notare che sono loro a scegliere sia i preferiti che chi mandare al televoto (che rischia poi di abbandonare la Casa). Il vippone si è poi ripreso spiegandosi meglio e si è confrontato con Sarah Altobello.

Al termine della puntata, però, Edoardo Tavassi ci ha riflettuto su e non si è detto per niente convinto sulla modalità di scelta dei preferiti. In cucina il vippone si è ritrovato a scambiare quattro chiacchiere con Micol Incorvaia e Davide Donadei. Insieme all’ex tronista ha fatto prima due conti e poi espresso le sue perplessità:

“Però, non capisco un’altra roba. Stasera non ci sono state due donne e due uomini e perché?”, ha detto il romano trovando d’accordo i due coinquilini. Con queste parole Edoardo Tavassi ha nutrito il dubbio. Se Micol ha risposto affermativamente: “Eh, questo è”, Davide ha aggiunto: “Aspetta però, Nikita secondo me… o Antonella oggi la dovevano salvare”, per poi proseguire il suo punto di vista.

tavassi sputtana il #gfvip che para i cu*o al fake "di solito fanno 2 donne e 2 maschi ora perchè?"

Davide "secondo me almeno una tra Nikita e Antonella oggi doveva.."

"Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia e dici allora famo 4 maschi..censura" #nikiters #donnalisi #fiorde pic.twitter.com/Kh5MLlQKd4 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 17, 2023

A quel punto Edoardo Tavassi ha detto: “Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia e dici allora facciamo 4 maschi…”. A seguito di questa affermazione la regia ha censurato il discordo, dunque non siamo in grado di dirvi come sia proseguito. Come potete vedere dal filmato, infatti, è stato rimosso l’audio, ma le immagini hanno continuato a scorrere. Il video sta facendo il giro del web e il pubblico è piuttosto diviso sulla faccenda. Che ne pensate?