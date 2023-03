NEWS

2 Marzo 2023

Le parole di Oriana Marzoli e Giaele

Questa sera è prevista una nuova puntata del Grande Fratello Vip, dove scopriremo chi tra i vipponi al televoto dovrà lasciare per sempre la Casa. Tra le varie dinamiche si parlerà senza dubbio di Oriana Marzoli e il burrascoso rapporto con Daniele Dal Moro, oltre alla profonda crisi nera tra i Donnalisi (Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi).

Ma non solo. Sapremo anche quale sarà il destino di Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova. Come noto i tre sono arrivati come ospiti il 2 febbraio. al momento ma presto uno o due di loro saranno concorrenti. Oriana Marzoli e Giaele De Donà, nel mentre, non sembrano aver gradito troppo la cosa.

In cortiletto le due vippone ne parlavano in compagnia di Edoardo Tavassi. “Senza poter essere nominati per un mese? No. È un privilegio che non si può”, ha detto con tutta sincerità Oriana Marzoli contrariata. A fare da eco alle sue parole e dello stesso avviso anche Giaele De Donà: “Qui ci sono veramente concorrenti che hanno fatto meno come Ginevra, Ciacci, Luciano, Dana. Sono stati meno di loro. Non solo si sono fatti un mese, ma rischiano di arrivare anche alla vittoria? Cioè dai. Non è giusto”.

Alle dichiarazioni di Oriana Marzoli e Giaele De Donà si è aggiunto il pensiero di Edoardo Tavassi: “E invece sarà così”. La venezuelana ha ribadito di essere in disaccordo con questa presa di posizione. “Facile, entri un mese dalla fine, ti fai dare la suite. Hai la tua camera privata e il tuo bagno privato. Ti fai i cavoli tuoi, quando vuoi ti chiudi lì dentro. Non puoi essere nominato, non devi nominare e non hai sbatti. E poi a tre/quattro settimane dalla fine. ‘Oh siete concorrenti adesso’. What? Dai su”.

“È pur vero che fanno come vogliono, quindi…”, ha chiuso Edoardo Tavassi, mentre Oriana Marzoli e Giaele De Donà hanno continuato a borbottare.

Vedremo stasera cosa succederà!