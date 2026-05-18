Orietta Berti ha celebrato il matrimonio di due vip. Una celebrante d’eccezione, simbolo per la comunità LGBTQ+. Le nozze sono state davvero molto romantiche e da favola.

Orietta Berti celebra il matrimonio vip: le nozze di Emanuele Ferrari e Andrea Iori

Emanuele Ferrari e Andrea Iori si sono sposati, con una cerimonia davvero molto romantica. A celebrare le nozze una madrina d’eccezione, ovvero Orietta Berti. Ferrari, conosciuto sui social come Eni, ha condiviso uno scatto che lo ritrae mano nella mano con il marito Andrea e tra loro, sullo sfondo, si vede una felice Orietta Berti che applaude. Gli sposi hanno ricevuto molti commenti e auguri da parte dei follower, che hanno sempre seguito la loro storia d’amore raccontata sui social. La romantica cerimonia si è tenuta a Villa Spalletti di San Donnino.

Orietta Berti è stata scelta per celebrare le nozze in uno scenario davvero da favola. Una scelta per nulla casuale. La cantante e l’influencer sono amici da molto tempo e il loro primo incontro è avvenuto quando Emanuele Ferrari aveva girato alcuni video dedicati ai piatti emiliani in compagnia dell’artista. Da quella collaborazione è nata una splendida amicizia, tanto che Orietta Berti lo ha voluto nel video di una sua canzone. “Lei è un simbolo per la community LGBTQ+” ha dichiarato Emanuele Ferrari, aggiungendo che la cantante è stata subito molto felice della proposta.

Nozze di Emanuele Ferrari: il legame con la bisnonna di 104 anni

La vera Regina nella vita di Emanuele Ferrari, però, è la sua bisnonna, che lui ha sempre chiamato “La Bis”. La donna è spesso presente nei suoi contenuti social ed è molto amata anche dai suoi follower su Instagram (e non solo). Il loro legame è davvero meraviglioso e molto emozionante. Quando Emanuele ha fatto coming out, nell’orto a Cameri, la bisnonna aveva commentato con un semplice “la vita è così”. Nello stesso orto della Bis, che lui ha definito il suo posto preferito al mondo, Emanuele Ferrari ha chiesto la mano ad Andrea Iori.

Emanuele ha incontrato Andrea e tra loro è nato un amore davvero magico, come ha sempre raccontato l’influencer. “Ho capito di non essere sbagliato quando ho conosciuto Andrea” ha dichiarato in passato. “Sapevo quel che mi piaceva, ma non pensavo che mi potessi innamorare di un uomo” ha spiegato. E per celebrare un amore così bello e sincero, non poteva che esserci Orietta Berti, che di lunghe storie d’amore è un’esperta, e che ha sempre manifestato un grande amore e un grande rispetto per la comunità LGBTQ+.