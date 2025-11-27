Un brano contemporaneo firmato da Danti che racconta l’essenza dei legami veri: quando il cuore chiama, nessuna distanza può fermarlo

Orietta Berti torna a emozionare con Chi Ama Chiama, il nuovo singolo in uscita il 28 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali. Un brano fresco e diretto, costruito con quella cura che da sessant’anni rende Orietta una voce capace di attraversare generazioni. Il pezzo nasce dall’incontro artistico e umano con Danti, che lo ha scritto e prodotto negli studi One Fingerz di Milano. A credere da subito in questa collaborazione è stato Pasquale Mammaro, manager e amico storico di Orietta, che ha intuito la magia di una sintesi perfetta tra tradizione e contemporaneità.

Il titolo racchiude un messaggio semplice e potente: chi ama davvero, chiama. Non sparisce, non rimanda. Orietta lo racconta con dolcezza: “Questo singolo è il primo dei regali che voglio fare al mio pubblico per i miei 60 anni di carriera. Con Danti lavoro con curiosità e stupore, ogni volta un viaggio nuovo dove si uniscono tecnica e sentimento”.

Danti conferma la sintonia: “Lavorare con Orietta è un onore. Chi Ama Chiama è un brano insolito per il suo repertorio, con strofe più basse rispetto al suo range, ma le calza a pennello. Stiamo creando un disco di inediti che racconta la sua voglia di rinnovarsi senza perdere la propria identità”.

Il progetto celebra la capacità di Orietta di restare attuale pur custodendo una storia musicale straordinaria. In un’epoca in cui i rapporti vivono soprattutto dietro uno schermo, la canzone ricorda che l’amore è presenza, gesto, quotidianità condivisa e non solo like o messaggi veloci.

Il videoclip attraversa la storia della comunicazione tramite il simbolo del telefono: dagli apparecchi del primo Novecento alla Metafisica di De Chirico e Picasso, dalla Pantera Rosa anni ’50 alla pop art di Andy Warhol, fino al cordless dei Duemila e allo smartphone di oggi. Tra i protagonisti compaiono Gabriele Vagnato ed Emanuele Ferrari, con un affettuoso contributo dal backstage di Cristiano Malgioglio.

Insomma, Chi Ama Chiama non è solo un singolo: è un ponte tra passato e futuro, tra la musica che ha segnato intere generazioni e quella che continua a parlare al presente.