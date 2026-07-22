Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza russa. A renderlo noto è stata la stessa Rivelli in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa russa RIA Novosti, nella quale ha spiegato che la scelta nasce dal forte legame familiare con le proprie origini.

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli: «Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini»

«Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici», ha dichiarato Naike Rivelli a RIA Novosti, parole successivamente riprese da diversi media italiani, tanto da diventare virali. L’attrice e la figlia non hanno mai nascosto il rapporto speciale con il Paese, tanto da aver ricevuto critiche in passato per aver mostrato vicinanza sia alla Russia stessa che alla figura del presidente Vladimir Putin.

Le radici della famiglia affondano infatti nella storia materna di Ornella Muti: la nonna era nata a San Pietroburgo, mentre la madre, la scultrice Ilse Renate Krause, aveva origini estoni e russe. Un legame identitario che, secondo quanto raccontato da Rivelli, ha spinto entrambe a formalizzare la richiesta della doppia cittadinanza. Nel corso dell’intervista, Naike ha aggiunto un’altra riflessione sul rapporto tra il nostro Paese e quello dei suoi avi: «Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus, i russi ci hanno sempre sostenuto».

In realtà il desiderio di ottenere il passaporto russo non rappresenta una novità. Già negli ultimi anni Ornella Muti aveva espresso pubblicamente l’intenzione di rafforzare il proprio legame con la Nazione delle sue origini. Nel 2024 aveva inoltre raccontato di voler tornare in Russia per approfondire la storia della propria famiglia nell’ambito del libro autobiografico dedicato alla sua vita. La vicinanza dell’attrice alla Russia è stata spesso oggetto di dibattito pubblico. Negli anni passati Muti ha partecipato a eventi nel Paese e le sue posizioni hanno alimentato polemiche in Italia, soprattutto dopo l’invasione dell’Ucraina. La nuova richiesta di cittadinanza è quindi destinata ad alimentare ulteriormente il confronto mediatico, anche se la motivazione ufficiale fornita dalla famiglia resta quella del legame con le proprie radici culturali e familiari.